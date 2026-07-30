Municipio de Petorca mantiene cerrada pasarela El Zapallar por grave daño estructural y llama a no retirar la señalización

Vecinos del sector de Hierro Viejo manifestaron su preocupación por el deterioro que presenta la pasarela El Zapallar, estructura que utilizan habitualmente para desplazarse por la zona, advirtiendo que su estado tras las intensas precipitaciones representa un serio riesgo para quienes transitan por el lugar.

Frente a esta situación, la Municipalidad de Petorca informó que la pasarela, ubicada entre los sectores de Hierro Viejo y La Nipa, permanece cerrada desde el sistema frontal registrado a mediados de julio, debido a los daños estructurales que sufrió.

A través de un comunicado, el municipio explicó que la medida fue adoptada para resguardar la seguridad de la comunidad e hizo un llamado a respetar la clausura. En ese sentido, advirtió que no se debe transitar por la estructura ni retirar las cintas de peligro instaladas en el lugar, ya que hacerlo podría provocar un accidente de gravedad.

Asimismo, la casa consistorial informó que las familias residentes del sector ya cuentan con una contraparte municipal y una coordinación directa para apoyar sus traslados, especialmente en casos de controles de salud, emergencias u otras necesidades.

En ese contexto, indicó que quienes requieran movilización o información sobre las vías alternativas habilitadas deben comunicarse a través del contacto municipal previamente coordinado con la comunidad.

Finalmente, la Municipalidad de Petorca señaló que la pasarela requiere una intervención de mayor envergadura y técnicamente segura, por lo que continuará acompañando y apoyando a las familias del sector mientras se avanza en una solución definitiva, reiterando el llamado a respetar el cierre de la estructura para evitar situaciones de riesgo.

(Imagen: ITV Petorca)

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