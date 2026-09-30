Peatón sufre graves lesiones tras ser atropellado por bus en Valparaíso

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este miércoles en Valparaíso, luego de que un bus de la empresa Cejer atropellara a un peatón en la intersección de avenida Argentina con calle Chacabuco.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cuando el bus doblaba desde avenida Argentina hacia Chacabuco, en dirección al terminal de buses de la Ciudad Puerto, mientras el hombre se encontraba cruzando la calle.

Producto del impacto, la víctima, de aproximadamente 50 años, sufrió la amputación de una de sus piernas, quedando gravemente herida en el lugar.

Hasta el sitio del accidente se trasladó personal de Carabineros, que adoptó el procedimiento correspondiente y trabaja para esclarecer las circunstancias en que se produjo el atropello.

A raíz de la emergencia, el tránsito permanece cortado para quienes ingresan a calle Chacabuco desde avenida Argentina, generándose restricciones para la circulación de vehículos en ese punto de la ciudad.

Los antecedentes sobre el estado de salud de la víctima y las circunstancias exactas del accidente deberán ser determinados durante el desarrollo del procedimiento policial.

A través de su cuenta en redes sociales, Transporte Informa reportó un "siniestro vial en intersección de Av. Argentina con Chacabuco, en Valparaíso. Equipo policial en el lugar. Se mantiene interrumpido tránsito en Chacabuco y dos pistas de Av. Argentina en dirección a Placilla. Transitar con precaución y prefiera Pedro Montt".

PURANOTICIA