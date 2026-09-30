Desempleo sigue golpeando sin piedad a la región Valparaíso: desocupados aumentan casi 20% en un año y tasa llega al 10,2%

La tasa de desocupación en la región de Valparaíso alcanzó un 10,2% durante el trimestre móvil junio-agosto de 2026, registrando un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto de igual período del año anterior y ubicándose por encima del 9,6% anotado a nivel nacional.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que el resultado regional estuvo marcado por un aumento de la fuerza de trabajo de 3,3% en doce meses, crecimiento que superó al registrado por las personas ocupadas, que avanzaron un 1,7%.

Como consecuencia, las personas desocupadas aumentaron un 19,9%, principalmente por el incremento de quienes se encuentran cesantes, que llegó a 22,2%.

Al revisar las cifras por sexo, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) muestra que la desocupación afectó en mayor proporción a las mujeres, cuya tasa alcanzó un 11,4%, mientras que entre los hombres llegó a 9,3%.

Pese al incremento del desempleo, la región de Valparaíso registró un aumento en el número de personas ocupadas. En doce meses, este grupo creció un 1,7%, equivalente a 15.766 personas más, resultado que estuvo principalmente influenciado por el avance de la ocupación femenina, que llegó a 2,9%.

Por grupos de edad, el segmento que más incidió en el aumento de las personas ocupadas fue el de 55 años y más, que registró un crecimiento de 4,7%.

En cuanto a las actividades económicas, el crecimiento de la ocupación estuvo impulsado principalmente por actividades de salud, con un alza de 11,4%; industria manufacturera, con 13,3%; y agricultura y pesca, con 21,1%.

Por categoría ocupacional, en tanto, el principal aporte al incremento de las personas ocupadas provino de quienes trabajan por cuenta propia, grupo que aumentó un 8,4% en doce meses.

Otro de los indicadores que mostró una variación fue la ocupación informal. La tasa de informalidad se ubicó en 28,6%, lo que representa una disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre móvil del año anterior.

Sin embargo, el número de personas ocupadas informalmente registró un aumento de 0,1%, incidido principalmente por los hombres, con un crecimiento de 0,3%, y por los trabajadores asalariados informales, que aumentaron 6,4%.

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