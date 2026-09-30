Dirección Meteorológica advierte por viento de hasta 70 km/h en sectores cordilleranos de Valparaíso durante el fin de semana

El paso de un sistema frontal dejará condiciones de viento que podrían alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora en sectores cordilleranos de la región de Valparaíso durante este fin de semana.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por viento normal a moderado que contempla a siete regiones del país y que se extenderá desde la madrugada del viernes hasta la noche del sábado.

Para la región de Valparaíso, el pronóstico considera específicamente la zona cordillerana, donde se esperan velocidades de entre 25 y 40 km/h, mientras que las ráfagas podrían llegar hasta los 70 km/h.

El aviso también incluye sectores cordilleranos de las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, aunque el período de afectación y la intensidad del viento variarán dependiendo de cada zona.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile recomendaron mantenerse atentos a la evolución del sistema frontal durante los próximos días, especialmente en las áreas cordilleranas, donde se prevén las mayores intensidades de viento.

Las condiciones previstas corresponden al desarrollo del sistema frontal que avanzará por la zona durante el fin de semana, por lo que la DMC adelantó que continuará monitoreando su evolución y eventuales cambios en el pronóstico.

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