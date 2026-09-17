Detienen a sujeto que cometió ola de robos a locales comerciales del plan de Valparaíso

Una rápida respuesta de Carabineros permitió detener a un sujeto acusado de cometer una seguidilla de robos en locales comerciales del centro de Valparaíso.

El procedimiento se inició luego que la Central de Comunicaciones (Cenco) recibiera un llamado alertando sobre los ilícitos cometidos en el plan de la ciudad.

A partir de las características entregadas por las víctimas, personal de servicio en la población desplegó un patrullaje por el sector de calle Chacabuco.

El operativo permitió ubicar al individuo en la intersección de calle Independencia con Las Heras, donde los funcionarios policiales procedieron a su detención luego de que intentara escapar al advertir su presencia en las cercanías.

Durante el procedimiento, además, se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas, correspondientes a equipos celulares y electrónicos. Los artículos fueron posteriormente devueltos a sus respectivos propietarios bajo acta.

El detenido, quien mantiene un amplio prontuario policial, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso por instrucción del Ministerio Público.

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