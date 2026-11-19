Detectives del equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Quilpué detuvieron a tres personas, un hombre y dos mujeres, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 20.000.

El procedimiento se realizó en un domicilio de calle Darwin, donde, de acuerdo con los antecedentes reunidos, se habría desarrollado la venta habitual de drogas, tanto en el inmueble como mediante la modalidad de delivery.

Las diligencias permitieron establecer que los imputados integrarían un clan familiar que presuntamente comercializaba sustancias ilícitas en Pompeya y Valencia Alto, en las cercanías de un establecimiento educacional, lo que afectaría a su comunidad.

Durante el operativo, se incautaron 51 gramos de cannabis, 188 gramos de clorhidrato de cocaína y 137 gramos de cocaína base. Además, fueron decomisados tres vehículos, una moto, cinco celulares, dinero en efectivo y una bomba de humo.

Cabe hacer presente que por instrucción del fiscal que lidera la causa investigativa, los tres detenidos fueron puestos a disposición del tribunal.

PURANOTICIA