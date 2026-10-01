PDI detiene a tres sujetos vinculados a homicidio con arma de fuego en Quintero

Tres sujetos fueron detenidos por su presunta participación en un homicidio y un homicidio frustrado con arma de fuego, hechos ocurridos el pasado 12 de septiembre en la comuna de Quintero.

Según información de la PDI Valparaíso, los detenidos corresponden a un adolescente de 15 años y dos adultos de 19 y 25 años, todos de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales.

De acuerdo con el desarrollo de la investigación llevada a cabo por detectives de la Brigada de Homicidios, en coordinación con el equipo ECOH, las víctimas de 20 y 22 años de edad, se desplazaban a bordo de un vehículo por las inmediaciones de la ruta F-212, instancia en que fueron abordadas por los involucrados, quienes efectuaron diversos disparos en su contra.

A partir del trabajo desarrollado en el sitio del suceso, junto con la toma de declaraciones a testigos, empadronamiento de vecinos y análisis de cámaras de seguridad, los detectives lograron posicionar y vincular a los imputados con el hecho investigado, por lo serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención y formalización de los hechos.

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