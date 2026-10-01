Gaviota de Plata del Festival de Viña del Mar será guardada en cápsula del tiempo de Carabineros rumbo al 2127

En el emblemático Reloj de Flores de Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti colocó en la Cápsula del Tiempo «Camino al Centenario» de Carabineros de Chile, el símbolo del Festival Internacional de la Canción, la Gaviota de Plata, como un recuerdo icónico de la ciudad para las nuevas generaciones.

La actividad estuvo encabezada por la autoridad comunal; la jefa de la Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez; el prefecto de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita; y funcionarios de la institución policial.

"El 2027 Carabineros cumple 100 años, y creo que es un ejercicio muy importante analizar el desarrollo, trayectoria y futuro de esta importante institución permanente del Estado. Es muy bonito para la comunidad que un objeto de valor tan trascendental para Viña del Mar y para todo Chile, como es el galardón de la Gaviota del Festival de la Canción quede dentro de una cápsula del tiempo, para que las generaciones del futuro puedan apreciar no solo lo que es el certamen, sino también la relación que existía entre la sociedad civil y Carabineros. Estamos muy felices de participar en este hito”, manifestó la jefa comunal viñamarina durante la actividad.

Asimismo, Ripamonti destacó que “la sociedad en Viña del Mar no puede funcionar sin la existencia de una institución con los principios que tiene Carabineros de Chile. Para nosotros es fundamental el trabajo junto con ellos y es una institución aliada y muy generosa en nuestra experiencia. Han trabajado de la mano para el desarrollo progresivo de la comuna. Estamos muy agradecidos y esperamos que siga siendo así en los siguientes 100 años”.

Por su parte, la general Vásquez afirmó que "estamos agradecidos por la alcaldesa Macarena Ripamonti que hoy se ha personado en este hito simbólico de Carabineros de Chile, apuntando al año 2127”.

A ello agregó que "esta cápsula del tiempo recolecta los grandes tesoros de las diferentes regiones y hoy ella nos ha entregado su tesoro que es la Gaviota de Viña del Mar. Va a ir a una urna y será enterrada en la Escuela de Carabineros, para que la generación de esos carabineros la pueda abrir y saber quiénes fuimos, dónde estuvimos, cuáles fueron nuestras penas y alegrías, cómo ayudamos a las personas, cuál era el rol de la policía. Con la gaviota, hoy nos hemos llevado parte del corazón de Viña del Mar".

La cápsula del tiempo de Carabineros se enmarca en la celebración de los 100 años de la institución policial y es una iniciativa histórico-patrimonial que recorre el país recolectando mensajes, testimonios y objetos de la comunidad y del personal policial, con el objetivo de preservar la identidad, vivencias, tradiciones y desafíos de la sociedad y de la policía del Chile actual.

Durante las últimas semanas, el testimonio ha recorrido todas las ciudades de la región de Valparaíso. Será cerrada el próximo 27 de abril y abierta en la misma fecha del 2127, para el bicentenario de la institución.

Cabe hacer presente que esta es la segunda oportunidad en que el símbolo del Festival de la Canción y de Viña del Mar es depositado en un testimonio histórico. El 2010 se introdujo en la Cápsula Bicentenario que se encuentra enterrada bajo la Plaza de Armas de Santiago, la que será abierta para el 2110, para el tricentenario de la Nación.

PURANOTICIA