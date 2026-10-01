Dos detenidos deja investigación por disparos y porte ilegal de arma de fuego en La Ligua

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), de la PDI La Ligua, detuvieron a dos individuos –ambos chilenos y mayores de edad– en el marco de una investigación por los delitos de lesiones menos graves, disparos injustificados y porte ilegal de arma de fuego y municiones.

Las diligencias, desarrolladas en coordinación con la Fiscalía de La Ligua, permitieron dar cumplimiento a órdenes de entrada y registro de dos inmuebles de la comuna, instancia en la que ambos sujetos fueron detenidos en flagrancia por infracción a la Ley de Armas.

Durante el procedimiento, se logró la incautación de un revólver calibre .22, cartuchos 9 mm, vainillas percutadas y dos teléfonos celulares.

Asimismo, se logró establecer que ambos detenidos mantenían órdenes de aprehensión vigentes por los mismos delitos investigados.

Cabe hacer presente que por instrucción del Ministerio Público, las dos personas serán puestas a disposición del Juzgado de Garantía de la Ligua.

PURANOTICIA