PDI detiene a sujeto acusado de abusar sexualmente de una menor en Valparaíso

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI Valparaíso realizaron diversas diligencias que permitieron la detención de un sujeto de 28 años, por su presunta participación en el delito de abuso sexual perpetrado en contra de una menor de edad en la comuna porteña.

La investigación, desarrollada en coordinación con el Ministerio Público, contempló el análisis de antecedentes, empadronamientos, entrevistas y otras diligencias especializadas llevadas a cabo por funcionarios de la policía civil.

Fueron estas acciones las que permitieron reunir los medios de prueba necesarios para establecer la participación del imputado en los hechos investigados y concretar su aprehensión, por lo que fue puesto a disposición del tribunal competente para su formalización, donde se amplió la detención del imputado.

"La PDI reitera su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, así como con la investigación profesional y especializada de los delitos, resguardando la integridad y bienestar de las víctimas durante todo el proceso investigativo", señalaron desde la institución, a través de un comunicado.

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