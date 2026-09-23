PDI confirma que descarga eléctrica le costó la vida a trabajador en planta de Sopraval en La Calera: subió a plataforma a tomar una foto

La Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso estableció que el trabajador de 38 años que falleció al interior de las instalaciones de Sopraval, en La Calera, murió tras recibir una descarga eléctrica al entrar en contacto con cables de alta tensión.

El hecho ocurrió durante la tarde de este martes 22 de septiembre, luego de que el Ministerio Público solicitara la concurrencia de detectives de la unidad especializada y peritos del Laboratorio de Criminalística hasta la planta de la empresa, ante una muerte ocurrida en el contexto de un accidente laboral.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la BH Valparaíso, explicó que la víctima era un ciudadano chileno de 38 años que se desempeñaba como jefe de obra de una empresa contratista.

Según los primeros antecedentes reunidos por los detectives, el trabajador subió a una plataforma con el objetivo de obtener una imagen panorámica del lugar y verificar el avance de las obras. Fue en ese momento cuando su cuerpo habría entrado en contacto con cables de alta tensión.

El contacto le provocó una descarga eléctrica que le causó la muerte en el instante, de acuerdo con lo establecido preliminarmente por la policía.

"Al momento de subirse a una plataforma, con la finalidad de obtener una imagen panorámica del lugar y ver el avance de la obra, es que su cuerpo toca los cables de alta tensión y recibe una descarga eléctrica provocándole la muerte en el instante", explicó el subprefecto Gallardo.

La diligencia investigativa continúa en el recinto, donde "el Laboratorio de Criminalística de Santiago, junto a los peritos eléctricos y mecánicos, se encuentran realizando diversas peritajes en el sitio del suceso para estos antecedentes entregarlos al Ministerio Público", según el oficial de la PDI.

El procedimiento busca reunir los antecedentes técnicos necesarios para ser remitidos al Ministerio Público y esclarecer las circunstancias en que se produjo el accidente que terminó con la vida del trabajador.

(Imagen de referencia)

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