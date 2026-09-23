«Escudo de Barrio» llega a Quilpué con catastros, despliegue policial y mayores recursos para intervenir El Belloto Sur

Hasta Quilpué se trasladó el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero Valle, quien se reunió con la alcaldesa Carolina Corti para entregarle detalles del nuevo «Plan Escudo de Barrio» que se aplicará en la comuna.

Vale hacer presente que se trata de una estrategia del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que apunta a reforzar la presencia del Estado en las zonas donde ésta se ha visto debilitada producto de la actividad delictual.

El subsecretario Guerrero indicó que "tenemos una gran noticia a los vecinos: «Escudo de Barrio» llega a Quilpué. No se trata solo de la acción de la Subsecretaría de Prevención del Delito, sino de un esfuerzo conjunto donde participarán 40 subsecretarías y servicios públicos de la administración central, contemplando transferencias de recursos y un despliegue directo de las policías".

Durante la reunión, se detalló que el programa se desarrolla en tres fases: un levantamiento exploratorio y catastro, el despliegue con operativos policiales y, finalmente, la transferencia de recursos para la prevención situacional.

"Estamos muy contentos porque ya fijamos un cronograma de trabajo. Próximamente, los equipos de la Subsecretaría y del Municipio se desplegarán en el territorio para levantar las líneas de base, detallar las acciones a realizar y presentar un plan concreto a los vecinos del sector que vamos a intervenir en El Belloto Sur", agregó.

Por su parte, la alcaldesa Corti destacó que "contar con «Escudo de Barrio» nos da la esperanza de abordar esta temática de forma estratégica, con un enfoque multipropósito, multidisciplinario e integral, donde la comunidad se suma al combate contra la delincuencia al volver a confiar en que el Estado es capaz de hacerse cargo".

Asimismo, la jefa comunal sostuvo que "hay medidas muy concretas y recursos comprometidos, pero lo más interesante es que se trabajará de manera coordinada con las distintas Seremis para llegar de forma integral al sector intervenido”.

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