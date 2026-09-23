Limache aborda la prevención del suicidio con conversatorio en el colegio Brasilia para derribar mitos sobre la salud mental

Buscando derribar los mitos que existen en torno al suicidio, la Municipalidad de Limache realizó un conversatorio sobre el tema para contribuir a prevenirlo en el salón del colegio Brasilia, espacio en el que se habló de salud mental y la importancia de saber pedir y prestar ayuda.

La jornada estuvo a cargo del periodista Matías Burboa como moderador y contó con la participación de Felipe Elgueta, creador de la web «Alguien pensó en ti», de la fundación del mismo nombre, y del alcalde Luciano Valenzuela, quien además es psicólogo de profesión.

El jefe comunal respondió las dudas de la comunidad y destacó que “hoy día nos pasó algo muy lindo que va más allá de exponer desde la mirada profesional. Escuchamos a los vecinos, sus dudas y temores, se sinceraron, tuvimos lágrimas honestas y el rol de la alcaldía pasa por generar estos espacios y también por diseñar una comuna que sea un buen lugar para vivir".

A ello agregó que "la idea es generar un espacio llamado Limache donde aquellos que quizás no lo están pasando bien pueden pasar una etapa mejor, puedan vivir bien. Calidad de vida y bienestar son palabras que no debiesen sonar ajenas y no tienen que ver con el poder adquisitivo, sino con generar espacios, instancias, lugares donde las personas pueden desarrollar su proyecto de vida".

Cabe hacer presente que «Alguien pensó en ti» nació como una versión en español de «Reasons to Stay» (Razones para Quedarse), web creada por Ben West luego de que su hermano se quitara la vida.

Felipe Elgueta, tras vivir la misma experiencia con su madre, decidió crear el sitio, un lugar donde desconocidos se apoyan emocionalmente unos a otros a través de cartas digitales. El objetivo, cuenta, era simple: ayudar al menos a una persona.

La idea llegó más lejos de lo que pensó, recibiendo una gran cantidad de participación y decenas de personas que dijeron sentirse acompañadas. La iniciativa no reemplaza la asistencia profesional pero si colabora a minimizar el dolor.

Felipe fue un paso más allá y pasó de la web a crear la fundación Alguien pensó en Ti. “La verdad es que esto nace como una iniciativa para ayudar a la gente de manera simple, de forma rápida, de escribir cartas y que la gente leyera cartas. Pero esto no reemplaza la ayuda profesional, es algo simplemente de personas para personas”, expresó.

También comentó que "nos dimos cuenta en este proceso que mucha gente si necesitaba la siguiente ayuda y que las cartas, si bien estaban ayudando, faltaba el siguiente paso. Tomamos la decisión de tomar esta responsabilidad (crear la fundación) e intentar hacer una plataforma que reúna a psicólogos y psiquiatras que puedan donar una hora de su tiempo o que puedan cobrar tarifas sociales”.

SALUD MENTAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Matías Burboa es periodista e influencer y desde su experiencia profesional comentó que “el principal error en el que caemos los comunicadores permanentemente es callarnos cuando los temas son incómodos, es evitarlos, cuando provocan dolor, cuando provocan pena”.

De igual forma, indicó que "creo que poner estos temas sobre la mesa, situarlos en la palestra, la contingencia y en las pautas de los medios es demasiado importante y ojalá no pasara solamente los 10 de septiembre, ojalá fuera más seguido, en más instancias, porque la única manera de prevenir el suicidio es hablando de él”.

Finalmente, la comunidad destacó enormemente el conversatorio, señalando la importancia de poner como prioridad la salud mental. “Me pareció interesante, importante y necesario para la comunidad”, comentó Viviana, mientras que Francisca indicó que ocasiones como esta son “bastante necesarios, dejar que sea un tabú todo el que tema de lo que el suicidio, la salud mental en sí”.

Por su parte, Juan expresó la relevancia de esta ocasión, pues “a veces la gente no sabe que es importante hablar sobre estos temas. Y el factor importante es identificar que la gente tiene cosas que hablar, cosas que expresar”.

Al cierre de la jornada, los asistentes pudieron encontrar bajo sus asientos mensajes motivadores escritos por adolescentes del Consejo Consultivo de la Oficina Local de la Niñez y se dispusieron puntos informativos, espacios de escucha y contención emocional y un stand para escribir cartas.

A la instancia también asistieron los referentes de Salud Mental de la Seremi de Salud y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, Nicolás Díaz y Matías García, respectivamente, así como autoridades y representantes de distintos centros de salud de la comuna de Limache.

PURANOTICIA