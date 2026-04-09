Paso Los Libertadores cerrará de manera preventiva a partir de este viernes por "condiciones climáticas desfavorables"

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó que a partir de este viernes se suspende de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos en paso Los Libertadores en Los Andes.

Esto, tras comunicaciones entre ambas coordinaciones de Chile y Argentina, y en virtud de los reportes de ambas vialidades, debido a las inestabilidades climáticas existentes en alta cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios.

La medida obedece a condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña (nevadas), en especial en el sector argentino que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad.

A partir de las 13:00 horas de Chile y 14:00 horas de Argentina de este viernes 10 de abril, se procederá al cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina, respectivamente.

Cabe señalar que el túnel internacional cerrará a las 15:00 horas de Chile y 16:00 horas de Argentina.

Finalmente, se indicó que cualquier información o actualización del estado de la ruta se dará a conocer oportunamente.

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