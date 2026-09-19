Paso Los Libertadores cerrará al mediodía de este sábado por inestabilidad climática

El paso Los Libertadores volverá a estar cerrado para todo tipo de vehículos, de manera preventiva, a contar de las 12 horas de este sábado 19 de septiembre.

La medida se adoptó en el comité de Coordinación Chilena y Argentina realizado este viernes, en virtud de los reportes técnicos entregados por ambas vialidades.

Estos informes indicaron inestabilidades climáticas en la alta cordillera, situación que afectaría una transitabilidad segura para los usuarios.

Por lo mismo se procede al cierre de barreras de Guardia Vieja y Uspallata desde las 12:00 horas de Chile y Argentina de este sábado 19 de septiembre.

Además, el túnel Internacional cerrará a las 14:00 horas de Chile y Argentina. Se actualizará la situación en un reporte a las 08:00 horas del lunes 21 de septiembre.

PURANOTICIA