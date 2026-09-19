Fatal accidente en San Felipe: hombre pierde la vida al ser atropellado en avenida Maipú

Una persona falleció tras un accidente vehicular registrado durante la noche de este viernes en la esquina de avenida Maipú con calle Encón, en la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el conductor involucrado se habría dado a la fuga, sin detenerse en el lugar para prestarle auxilio a la víctima.

La emergencia movilizó a equipos de emergencia hasta el lugar donde, por el momento, se desarrollan las diligencias correspondientes para poder establecer las circunstancias del fatal accidente.