Incendio estructural arrasa por completo con una vivienda en Hijuelas: un sujeto fue detenido

Un incendio estructural se registró la noche de este viernes en el sector de Rabuco, en la comuna de Hijuelas en la región de Valparaíso, el que terminó destruyendo por completo una vivienda.

El siniestro se registró específicamente en el Pasaje San Reimundo, lugar hasta el cual llegó personal del cuerpo de Bomberos de las comunas de Hijuelas y Nogales.

Afortunadamente, la vivienda que resultó con daños no se encontraba con moradores al momento de la emergencia, por lo que no se registraron personas lesionadas. Además, Carabineros anuncio que una persona se encuentra detenida producto al siniestro.

PURANOTICIA