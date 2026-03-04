Papa Johns abre nuevo local en Viña del Mar y refuerza su presencia en la Quinta Región

Papa Johns sigue marcando hitos en Chile, pues la compañía inauguró oficialmente su tienda número 170, ubicada en Av. Alessandri 4085, en el sector de Santa Julia, en Viña del Mar, consolidando así su crecimiento sostenido y su fuerte apuesta por seguir acercando su propuesta gastronómica a más comunidades del país.

La apertura fue celebrada con una gran jornada para vecinos y asistentes, quienes pudieron disfrutar de sus pizzas y compartir un momento familiar en torno al sabor característico de la marca. La actividad buscó generar un espacio de encuentro con la comunidad, reforzando el compromiso de la compañía con cada territorio donde se instala.

Marcelo Urzúa, gerente de operaciones norte de Papa Johns Chile, destacó a Puranoticia.cl que "para Papa John's es un hito muy importante la apertura de nuestro local Nº170. Eso refleja un crecimiento sostenido a lo largo de los años que ha ido demostrando la marca y las regiones se posicionan como un pilar fundamental para seguir creciendo en barrios donde no estamos y queremos tener mayor alcance".

De igual forma, el ejecutivo resaltó que "es nuestro local Nº22 en la región de Valparaíso, que es una región muy importante para nosotros, y nos permite estar mucho más cerca de nuestros consumidores, de nuestros clientes y este tipo de aperturas reflejan ese sentir de estar conectados con nuestras comunidades".

EXPANSIÓN REGIONAL

El crecimiento de Papa Johns en Chile ha estado marcado por una estrategia clara de expansión en regiones y sectores emergentes, con el objetivo de descentralizar el acceso a productos elaborados con ingredientes frescos y altos estándares de calidad.

“Para Papa Johns, las regiones son fundamentales en nuestra estrategia de crecimiento. No se trata solo de abrir nuevas tiendas, sino de democratizar el acceso a un producto de alta calidad, elaborado con ingredientes frescos y bajo los mismos estándares en todo el país. Queremos que más personas, sin importar dónde vivan, puedan disfrutar de la experiencia que ofrecemos”, indicó Urzúa.

Cabe hacer presente que a partir de su fundación en Jeffersontown, Kentucky, en 1984, la empresa Papa Johns se ha convertido en una de las principales cadenas de franquicias de pizzerías del mundo. En Chile, presente desde 2010 y bajo el lema de “Mejores ingredientes, mejor pizza", logró posicionarse rápidamente como líder indiscutido de la categoría gracias a la calidad de sus productos en sus más de 170 locales que emplean a cerca de 4.000 personas de todo el país.

