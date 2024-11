Panel de expertos resuelve la gran duda de la segunda vuelta en la región de Valparaíso: ¿Ganó Mundaca o perdió Hoffmann?

Con más de 774 mil votos a su favor (774.079), Rodrigo Mundaca Cabrera fue reelegido como Gobernador Regional de Valparaíso en la elección de segunda vuelta de este domingo 24 de noviembre, imponiéndose con claridad ante la carta de Chile Vamos y toda la oposición, la UDI María José Hoffmann, que sumó 464.230 sufragios.

El candidato independiente, pero que contaba con el apoyo del Frente Amplio y todo el oficialismo, superó a su contrincante incluso en las ciudades donde se pensaba que la gremialista obtendría mejores cifras, como en las comunas de la provincia de San Antonio, o en otras con alcaldes de derecha, como Zapallar, Papudo o Los Andes.

Pero más allá de la claridad de las cifras, que en porcentajes se traduce en un 62,51% versus un 37,49% a favor del ingeniero agrónomo de profesión, Puranoticia.cl quiso conocer en voz de un panel de expertos académicos cuáles fueron las conclusiones que dejó el proceso y determinar si efectivamente ganó Mundaca o perdió Hoffmann.

El periodista y académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB), pero también experto en comunicación política y electoral, Felipe Vergara, comentó que "creo que hay de ambos. Ganó Mundaca porque el resultado es muy contundente, entonces no es todo extrapolable a la débil candidatura que hubo de Hoffmann. Él tiene sus méritos fuertes para haber ganado por ese porcentaje. Pero también perdió Hoffmann, que confirmó que no era la candidata adecuada para esta elección".

Sobre esta tesis, planteó que "el estilo de campaña que hizo (Hoffmann) también fue castigado a nivel nacional, no sólo a ella: a Iván Poduje en su minuto y a Francisco Orrego en Santiago. Ese modelo pareciera que hoy no le hace mucho sentido a la ciudadanía. Este modelo confrontacional, de ataque y crítica permanente, sin aporte ni mayores contenidos, a la ciudadanía le agota y por lo menos se vio eso".

Otro factor analizado por el experto dice relación con los votos de Francesco Venezian y, sobre todo, de Manuel Millones, que no se traspasaron a la carta UDI en segunda vuelta, diciendo que "ahí hay algo de descontento con la candidata y demuestra que ésta fue una elección mucho más de personas que de corrientes políticas. No sé cuánto sacó Mundaca en Valparaíso (120 mil votos), si sacó más votos o no que la que ganó como Alcaldesa (casi 50 mil votos). Lo mismo en Viña del Mar. En Santiago, Orrego ganó lejos en Ñuñoa, en Macul y La Florida, donde sí ganó la derecha hace un mes atrás".

Luego, la periodista y doctora en Ciencias Sociales, con mención en Ciencias Políticas, Marcela Porto, sostuvo que "yo creo que ganó Mundaca. Había ahí un voto o un apoyo en algún sentido por un grupo explícito, pero otro que estaba más sumergido y que es propio de cuando emergen cuando hay que expresar la voluntad en la urna. Pero yo lo tomaría como un triunfo de Mundaca".

De igual forma, expuso que "si lo lees también a la luz de la victoria de Macarena Ripamonti en Viña del Mar o de la Alcaldía en Vaparaíso (con Camila Nieto), ahí hay algo que se puede leer en clave más sistémica que sólo el triunfo de Mundaca en términos de circulación de fuerzas políticas en la región".

Respecto a la posiblidad de que la elección haya sido perdida por Hoffmann, la experta analizó que "tú también te puedes parar desde la otra vereda y efectivamente los números no le dieron para adjudicarse el cargo. Entonces depende de quién haga el análisis, pero sí la derecha perdió ahí un territorio importante".

El columnista y analista político Santiago Escobar explicó sobre lo ocurrido en la región de Valparaíso el domingo que "perdió Hoffmann por la sencilla razón que sacó menos votos que su bloque y no logró captar ni agregarle ningún voto al bloque, que era fundamental para ganarle a Mundaca. Lo dijimos con anterioridad: la peor candidata para enfrentar a Mundaca era ella, por el nivel de resistencia que tenía".

De igual forma, el experto en la arena política subrayó que "tampoco hay que desmerecer a quien gana, pero Mundaca estaba muy mal aspectado. Para que saque el 62% de los votos, es que la candidata que tenía al frente no valía nada".

Además, Escobar recordó que "yo insistí siempre en que la mejor carta para la derecha era Manuel Millones, que sacó 130 mil votos solo, sin apoyo de partidos, porque no me van a decir que es por el Partido Social Cristiano. Él marcaba mejor y hubiera ganado en primera vuelta a Mundaca, pero la derecha ve cómo lo hace".

En tanto, el doctor en Historia, magíster en Ciencia Política y académico de la U. Adolfo Ibáñez (UAI), Fernando Wilson, sostuvo que en la elección de este domingo "hubo un poco ambas. Ciertamente Hoffmann no fue la mejor candidata. Fue una figura que no logró conectar con el votante local, particularmente después del incidente con Luis Pardo. Pero por otro lado no se puede negar el trabajo de base que tiene Rodrigo Mundaca en relación a su origen activista desde Modatima".

En ese sentido, recordó que "la derecha perdió 100 mil votos, dicho en brutal. Y eso demuestra que no fue una buena candidata porque no logró atraer buena parte de la votación de derecha. A priori, sin revisar los datos concretos, uno especularía que fue principalmente por el votante de Manuel Millones, pero son 100 mil, lo cual claramente es una demostración de un proceso mal planificado.

Junto a advertir que "no podría dejar fuera a algunos votantes de Renovación Nacional que se sintieron agraviados por la salida de Luis Pardo" como candidato a la Gobernación Regional, Wilson planteó que también "creo que hubo un trasvasije, porque muchos votos fueron a nulos, mientras que votos nulos de la primera vuelta fueron a Mundaca, que incluso disminuyeron en la segunda vuelta".

Finalmente, la periodista, académica de la U. Viña del Mar (UVM) y magíster en Ciencias Políticas Integradas, Angélica Pacheco, sostuvo que "el ganador, sin duda es Mundaca, más allá del resultado, que es un 62% y fracción. Es una paliza a su contendora, la cual no es sólo quien pierde, sino que pierde por mucho. Y pierde de manera muy significativa, considerando que no hubo trasvasije de votos, cuestión que nuevamente se vuelve a ratificar que nadie es dueño de los votos. Los votos no se traspasan, sino que las personas deciden por la credibilidad en alguien, más allá de una posición política".

"En una primera instancia se puede observar que hubo cruces de votos, personas que seguramente votaron primero por un candidato de derecha y que en segunda vuelta votaron por Mundaca, que fue determinante para lograr el triunfo. Mundaca mostró más cercanía con el centro y eso significó que a muchas personas les hizo más sentido esa búsqueda de acuerdos para la región, más que la beligerancia de una candidata que en primera vuelta fue muy ruda y que en la segunda vuelta acusó incluso al Gobernador de ser muy duro", añadió la experta en la materia.

Por último, dijo que "ahí hay un tema interesante del punto de vista comunicacional. Hubo un problema de diseño y de estrategia en la segunda vuelta de María José Hoffman y eso después lo podremos conversar, pero finalmente sí hay un problema de diseño, de estrategia comunicacional y política, porque no se acercó al centro, se quedó permanentemente en el nicho que había conquistado e incluso las personas finalmente determinaron una votación altísima de un triunfo innegable de Rodrigo Mundaca y que en el fondo logra una transversalidad en esa votación".

