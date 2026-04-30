Pago electrónico en micros del Gran Valparaíso comenzaría a operar en "marcha blanca" durante el primer semestre de 2027

Afinando los últimos detalles se encuentra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para concretar la implementación del sistema de pago electrónico en el transporte público del Gran Valparaíso, iniciativa que permitirá a los usuarios pagar sus viajes con tarjetas, códigos QR o medios bancarios.

Según lo establecido en el decreto del Ministerio de Transportes, la operación efectiva del sistema comenzaría en octubre de 2026. Sin embargo, desde la cartera indicaron a Diario Financiero que la marcha blanca –que incluirá una modalidad mixta de pago en efectivo y electrónico– comenzaría durante el primer semestre de 2027, marcando el inicio progresivo de este cambio en la forma de pago en la locomoción colectiva.

El proyecto contempla su implementación en cerca de 2 mil buses que operan en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Quintero y Puchuncaví, en paralelo al proceso de renovación de flota que sumará casi 600 nuevos buses y que se espera estén en circulación durante el primer semestre del próximo año.

El contrato –adjudicado en febrero pasado– será firmado con el Consorcio Recaudo Gran Valparaíso, agrupación de seis empresas que estará a cargo de la instalación de los dispositivos de validación en los buses, además de la operación del sistema.

Este permitirá el pago mediante tarjetas de transporte, códigos QR o tarjetas bancarias, incorporando además tarifas rebajadas para personas mayores a través de la Tarjeta Adulto Mayor y para estudiantes mediante la Tarjeta Nacional Estudiantil.

Asimismo, el consorcio deberá habilitar cinco centros de atención al usuario, los cuales estarán ubicados en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Quintero, junto con desplegar una red de puntos de venta y carga de saldo.

Otro aspecto clave será la implementación de un administrador financiero encargado de recaudar, custodiar y administrar los fondos del sistema, además de gestionar las transferencias de recursos a los operadores del transporte público.

Respecto al proceso, el decreto destaca que el consorcio fue seleccionado por "presentar la oferta económica más competitiva del proceso y por acreditar la máxima experiencia técnica posible en cantidad de proyectos y volumen de flota".

De esta manera, la firma del esperado contrato para el recaudo electrónico está contemplada para el 13 de mayo y tendrá una vigencia de cinco años, prorrogables por dos más, con un subsidio mensual de $135 millones por parte del ministerio.

Actualmente, los 1.952 buses del sistema de transporte público regulado en el Gran Valparaíso generan una recaudación mensual cercana a los $6.350 millones, lo que dimensiona el impacto que tendrá la modernización del sistema de pago en la región.

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