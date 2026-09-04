Organizaciones de Valparaíso recurren a Contraloría a denunciar "desmantelamiento" de la educación pública por recortes de Kast

La Coordinadora por la Defensa de la Educación Pública de la región de Valparaíso, junto al diputado Luis Cuello y la core Paula Rosso, presentaron en la Contraloría Regional un requerimiento que acusa la ilegalidad de las medidas de desmantelamiento de la educación pública producto de los recortes impulsados por el Gobierno de Kast.

El documento fue firmado por distintas organizaciones vinculadas al mundo de la educación y adscritas a la coordinadora, entre ellas, el Colegio de Profesores de la región y la comuna de Valparaíso, la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la Federación de Estudiantes U. de Valparaíso (FEUV), Asociación Territorial de Funcionarios/as Asistentes de la Educación SLEP Valparaíso (Sitecova), el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Viña del Mar, y la Asociación de Funcionarios de la Educación de Valparaíso.

El diputado Luis Cuello comentó que "este requerimiento argumenta que acá se han adoptado medidas ilegales, en tanto vulneran el deber del Estado de entregar educación, vulneran derechos laborales, pero también vulneran la ley de garantías de la niñez, que establece claramente que se debe priorizar en ley de presupuestos las políticas y programas sociales para niños, niñas y adolescentes".

La consejera Paula Rosso profundizó en el impacto concreto de estos ajustes, señalando que "implicaría entonces que no se van a dar ni responder a las necesidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje". A ello agregó que “nos parece también insólito que también, a propósito de recortes en Junaeb, se hayan disminuido las atenciones médicas y los niveles y cursos en los que tienen este tipo de controles”.

Por su parte, Andrés Arce, vicepresidente del Colegio de Profesores Regional Valparaíso, manifestó que "en las modificaciones recientes que se hicieron a la ley de SLEP se instala una noción de justicia educativa. Sin embargo, como podemos ver, esta búsqueda de justicia recae siempre en las comunidades educativas, porque cuando hay vulneración de derecho, se pasa por encima de la dignidad de nuestras comunidades, se instala un criterio economicista por sobre el resguardo de derechos, y nosotros consideramos que eso es grave”.

Posteriormente, Judith Parra, presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios de Junaeb, expresóque "este es un mes muy clave, porque es un mes donde discutimos presupuesto de la nación, un presupuesto que tiene que dar cuenta de garantía de derecho y no de ahorros fiscales, pensando esto como empresa en una perspectiva economicista. Convocamos a pensar la educación como parte del desarrollo del país".

Alonso Carvajal, presidente de Sitecova, sostuvo que "la vulneración a los niños y niñas, la vulneración a los trabajadores en este gobierno nos hace estar más fuertes y más unidos, porque la educación pública se tiene que defender".

Por su parte, Violeta Serey, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Educación de Valparaíso (AFEV), destacó que "la preocupación es transversal en las comunidades educativas".

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