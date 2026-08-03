Operativo policial permite despejar la feria Caupolicán de Viña del Mar: un detenido y tres autos fueron retirados de circulación

En el marco de las acciones impulsadas para recuperar espacios públicos y fortalecer la seguridad en la feria Caupolicán de Viña del Mar, Carabineros realizó un operativo de fiscalización y despeje de veredas y calzadas, permitiendo restablecer el tránsito peatonal y vehicular en el entorno del tradicional recinto comercial.

Se trata de una estrategia de intervención coordinada entre la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Seremi de Seguridad Pública, Carabineros y otros organismos públicos, orientada a enfrentar incivilidades, el comercio ilegal y los factores que han contribuido al progresivo deterioro de esta feria ubicada en Achupallas.

Así, la labor realizada por carabineros de la 5° Comisaría de Viña del Mar dejó como resultado un detenido por infracción a la Ley de Propiedad Industrial, seis infracciones al tránsito, tres vehículos retirados de circulación, además de 78 controles de identidad y 44 controles vehiculares, reforzando la presencia policial y el cumplimiento de la normativa en el sector alto de la Ciudad Jardín.

El seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, señaló que "el despeje realizado constituye una medida necesaria para devolver el orden al entorno de la feria Caupolicán. Paralelamente, estamos trabajando junto a la Delegación Presidencial Regional y distintos servicios públicos en un proyecto de mejoramiento integral que permita transformar este espacio en una feria moderna, segura, ordenada y con mejores condiciones para quienes trabajan y para quienes la visitan. Sin embargo, estos esfuerzos solo tendrán resultados duraderos si todas las instituciones involucradas mantienen un trabajo permanente y coordinado que permita sostener en el tiempo el orden y el despeje de este importante espacio público".

Actualmente, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso lidera las coordinaciones interinstitucionales para avanzar en una propuesta de mejoramiento integral de la feria Caupolicán, iniciativa que considera la participación de la Seremi de Seguridad Pública, las seremis de Bienes Nacionales y de Economía, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Viña del Mar y representantes de los comerciantes.

El trabajo contempla medidas de corto, mediano y largo plazo, orientadas al reordenamiento de los espacios, la definición de estándares de funcionamiento e infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad y la consolidación de un recinto que contribuya al desarrollo comercial del sector y a una mejor convivencia con su entorno.

PURANOTICIA