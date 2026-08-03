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Al menos dos fallecidos deja colisión de camión contra vehículo en la ruta 68 en Casablanca

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Al menos tres personas que viajaban en un vehículo menor resultaron lesionadas, además, un cuarto herido se desplazaba en el camión.

Al menos dos fallecidos deja colisión de camión contra vehículo en la ruta 68 en Casablanca
Lunes 3 de agosto de 2026 19:40
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Al menos dos personas fallecieron en un accidente de tránsito que se registró la tarde de este lunes en la ruta 68, en la comuna de Casablanca.

Según información preliminar, se registró una colisión entre un camión y un vehículo menor. Tras el impacto, la máquina de mayor tonelaje volcó y terminó al interior de las dependencias de la empresa Agrosuper.

Al menos tres personas que viajaban en un vehículo menor resultaron lesionadas, además, un cuarto herido se desplazaba en el camión.

La Central del Cuerpo de Bomberos de Casablanca despachó a la emergencia a las unidades RB-1, R-4 y K-1.

La consecionaria Ruta 68 informó que una pista se encuentra restringida debido al siniestro vial en el enlace La Vinilla, con dirección a Valparaíso.

(Imagen: Viña Informa)

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