Operativo permite despejar ocupaciones irregulares en Caleta San Pedro de Cartagena

La Municipalidad de Cartagena realizó un operativo para despejar distintos espacios que habían sido ocupados irregularmente por personas que, además, cometían incivilidades en el sector de Caleta San Pedro

El procedimiento contó con la participación coordinada de la Armada de Chile, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y equipos municipales de Seguridad, DIMAO y Operaciones.

Durante el operativo se intervino el recinto de la caleta, incluyendo sectores como los camarines y la estructura correspondiente a la antigua torre de vigía, donde se habían instalado personas de forma irregular.

La intervención se concretó luego de denuncias realizadas por vecinos y por el sindicato de pescadores de la caleta, quienes alertaron sobre situaciones que estaban afectando el uso normal y la seguridad del recinto.

La alcaldesa de Cartagena, Lily Silva, comentó que "este operativo responde a una denuncia oportuna de nuestros vecinos y del sindicato de pescadores de la Caleta de San Pedro. Seguiremos trabajando para recuperar los espacios de Cartagena y garantizar que puedan ser utilizados de manera segura”.

El presidente de Buzos y Pescadores de la Caleta de San Pedro, Carlos Echeverría, sostuvo que "era gente que tratábamos de ayudar para que nos cuidara el sector, pero abusaron de la confianza y empezaron a traer más personas. Hoy cumplimos un operativo para desalojarlas por el daño que estaban ocasionando al sector, porque teníamos reclamos de que se estaban drogando en el lugar”.

Finalmente, Echeverría hizo un llamado a la comunidad a volver a visitar el sector, diciendo que "pedimos a toda la gente que vuelva a la caleta, que está todo normalizado para recibir a los turistas y los visitantes de este emblemático lugar de Cartagena, que podría ser un patrimonio”.

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