Operativo en poblaciones de Quillota destapa red de microtráfico con alto poder de fuego: incautaron hasta explosivos mineros

Un amplio operativo policial desarrollado durante la madrugada de este miércoles 13 de mayo en distintas poblaciones de Quillota permitió desarticular puntos de venta de droga asociados a focos de violencia armada que durante los últimos meses afectaron a la comuna. La intervención, encabezada por la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Regional de Valparaíso, dejó 14 personas detenidas y la incautación de armamento, municiones, drogas y dos explosivos de alto impacto.

El procedimiento se enmarca en una investigación impulsada por el Ministerio Público tras una serie de hechos violentos registrados en Quillota durante los últimos meses de 2025, cuando se produjeron homicidios consumados, homicidios frustrados y múltiples episodios de disparos injustificados en distintos sectores poblacionales de la comuna. Frente a este escenario, la Fiscalía Regional determinó la creación de un foco investigativo especial para abordar la violencia vinculada al uso de armas de fuego y la disputa territorial entre grupos dedicados al microtráfico de sustancias ilícitas.

Las diligencias permitieron concretar allanamientos simultáneos en 13 domicilios identificados como puntos de venta de droga, ubicados en diversas poblaciones de la comuna. Según se informó, se trata de grupos delictuales compuestos exclusivamente por ciudadanos chilenos, dedicados al microtráfico y al control territorial de sectores donde comercializaban diversos tipos de drogas, utilizando armas de fuego para proteger sus operaciones y amedrentar a eventuales rivales dedicados a lo mismo.

El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Quinta Región, José Uribe, explicó que "los últimos meses hemos esclarecido aproximadamente cinco homicidios que dan cuenta sobre hechos de violencia por disputas territoriales para la venta de droga. En esta última etapa de intervención –que entendemos que en los últimos meses ya ha dado resultados atendiendo la importante baja en los homicidios asociados a estas conductas– estamos ahora haciendo un allanamiento respecto a 13 domicilios de punto venta de drogas de la comuna de Quillota".

En total, fueron detenidas 14 personas: nueve hombres y cinco mujeres. De ellas, seis mantienen antecedentes policiales por delitos asociados a drogas, robo, hurto y amenazas, los que serán considerados en la formalización. Todos los imputados quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Quillota, que acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la ampliación de su detención hasta este jueves 14 de mayo.

Durante los allanamientos, los detectives de la policía civil lograron incautar más de medio kilo de distintas drogas, entre ellas ketamina, pasta base de cocaína y cannabis sativa. Junto con ello, se encontraron cuatro armas de fuego —dos hechizas y dos convencionales— además de más de 50 municiones de diversos calibres.

No obstante, el hallazgo que generó mayor preocupación fue el de dos explosivos de origen minero y de alto poder destructivo. Según se detalló en dependencias de la PDI, ambos artefactos estaban listos para ser utilizados y tenían un radio de daño superior a los 50 metros, lo que elevó considerablemente la gravedad del procedimiento.

El fiscal Uribe destacó la relevancia de estos hallazgos, señalando que "hemos tenido hallazgos bastante interesantes, tales como más de medio kilo de droga de distintas sustancias como ketamina, pasta base de cocaína, cannabis sativa, etcétera. Además hemos encontrado cuatro armas de fuego, dos de ellas hechizas y dos armas convencionales; más de 50 municiones de distintos calibres".

Por su parte, el jefe de la Región Policial de la PDI Valparaíso, Guillermo Gálvez, explicó que esta operación fue el resultado de un trabajo investigativo de aproximadamente tres meses, desarrollado por equipos especializados de Microtráfico Cero (MT0) de Viña del Mar y Quillota, en coordinación permanente con la Fiscalía.

En esa línea, comentó que "este es un procedimiento que se desarrolla o se viene gestando desde hace tres meses aproximadamente en distintas poblaciones de Quillota. (...) Se realizan distintos allanamientos debido a procedimientos por disparos injustificado, por tráfico de drogas en sectores en los cuales también había rivalidades entre personas que estaban vendiendo y comercializando droga".

La autoridad policial precisó además que los detenidos no integraban una sola organización o dos bandas enfrentadas entre sí, sino que correspondían a distintos puntos de venta independientes, distribuidos en varios sectores poblacionales, cuyos integrantes mantenían armamento para defender sus zonas de operación.

La Fiscalía adelantó que este jueves 14 de mayo formalizará a los 14 detenidos por diversos delitos, entre ellos infracción a la Ley de Armas, tráfico de drogas y tráfico de armas, considerando especialmente la incautación de explosivos como un antecedente que podría agravar la situación procesal de los imputados.

El procedimiento representa uno de los golpes más significativos contra el microtráfico en la provincia de Quillota en lo que va del año, especialmente por el decomiso de explosivos de uso minero, elemento poco habitual en este tipo de operativos y que evidencia el nivel de violencia al que estaban escalando estas disputas territoriales que mantenían atemorizada desde hace meses a la comuna.

Así lo destacó la delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas, quien señaló que "todo esto indica que es una asociación ilícita que estaba predispuesta al delito y nos deja muy tranquilos que hayan podido salir de circulación. Pasarán a control de detención, y esperamos que el paso siguiente en la Fiscalía y en la entrega de antecedentes, se pueda aprobar su culpabilidad y puedan quedar detenidos".

De igual manera, subrayó que "tenemos datos no tan alentadores del Senda regional en la provincia. Hay bastante consumo y creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante y reiterarle a la comunidad que todas las drogas son dañinas. Existe un mito de creer que la marihuana o cannabis sativa no hace nada porque algunos lo usan con fines terapéuticos y otros recreacionales. Yo sólo les quiero reiterar a los queridos padres, apoderados, mamás y abuelitas, que la marihuana en un consumo temprano en los niños y en altos consumos, es muy dañina y eso está comprobado".

Junto a recalcar que "los que digan algo distinto están muy alejados de la realidad", la autoridad provincial de Quillota cerró sus declaraciones manifestando que estaba "conforme con el megaoperativo, agradecidos del profesionalismo de la PDI, del apoyo recibido de otras ciudades y esperamos que la Fiscalía de Valparaíso pueda avanzar como corresponde para que todo esto llegue a buen término".

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