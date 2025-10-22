Operativo en Nogales deja tres detenidos y más de 52 kilos de marihuana decomisados

Tres personas detenidas y más de 52 kilos de marihuana incautados, fue el saldo que dejó un procedimiento policial en la ruta 5 Norte, en la comuna de Nogales.

Carabineros de la Tenencia Carreteras de Hijuelas fiscalizó a un bus interprovincial que se dirigía a la región de Valparaíso desde el norte.

Así es como se detectó que al interior de equipajes se transportaban más de 52 kilos de una sustancia vegetal, que luego se comprobó que correspondía a marihuana.

Debido a esta situación, la policía uniformada indicó que se procedió a detener a tres personas: dos chilenos y una de nacionalidad extranjera.

Una vez comunicados los antecedentes del caso al Ministerio Público, el fiscal de turno instruyó que los tres sujetos capturados pasen a control de detención.

