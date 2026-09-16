Operativo de la PDI en 15 domicilios de Limache deja seis detenidos por microtráfico

Detectives de la agrupación MT-Cero de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Limache detuvieron a seis personas —cinco hombres y una mujer— por su presunta responsabilidad en el delito de microtráfico de drogas.

El procedimiento, coordinado con el Ministerio Público, se concretó luego de un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial que permitió gestionar órdenes de entrada y registro para 15 domicilios de la población Independencia, en el sector de Queronque.

De acuerdo con la información entregada por la PDI, los inmuebles eran utilizados por los imputados para la comercialización de diferentes sustancias ilícitas.

Durante el operativo, los detectives incautaron dosis de cocaína base, cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y 14 comprimidos de ketamina, cuyo avalúo en el mercado informal alcanza alrededor de $1.000.000 (un millón de pesos).

A lo anterior se suman un revólver, dos vehículos, teléfonos celulares y más de $6.000.000 (seis millones de pesos) en dinero en efectivo.

Cabe hacer presente que los seis detenidos son de nacionalidad chilena y mayores de edad. Todos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Limache, donde se efectuará su audiencia de formalización de cargos por los delitos cometidos.

PURANOTICIA