Conductor de microbús fue detenido en Algarrobo tras dar positivo a cocaína en control

Un conductor de un microbús fue detenido en Algarrobo luego de arrojar positivo a cocaína durante un control preventivo realizado en el marco de un operativo conjunto entre Seguridad Pública Municipal, Carabineros y Senda Previene.

El procedimiento contempló controles aleatorios a conductores en distintos puntos de la comuna. Durante una de estas fiscalizaciones, se controló un microbús de transporte de pasajeros, cuyo conductor fue sometido al narcotest, obteniendo como resultado positivo para cocaína.

Ante esta situación, Carabineros procedió a la detención del conductor, quien será puesto a disposición de la justicia, conforme al procedimiento establecido.

El operativo se enmarca en el trabajo coordinado que están desarrollando la Municipalidad de Algarrobo, Carabineros y Senda Previene para reforzar la prevención y la seguridad vial durante las celebraciones de Fiestas Patrias, considerando el aumento del desplazamiento de vehículos y visitantes durante estas fechas.

El alcalde Marco Antonio González comentó que "queremos que nuestra comuna y quienes nos visitan tengan unas Fiestas Patrias tranquilas. Por eso estamos siendo rigurosos en la fiscalización, para prevenir accidentes y situaciones de riesgo".

Asimismo, sostuvo que "también queremos recomendarle a la gente que, si va a tomar, entregue las llaves. Queremos seguridad para cada uno de ustedes. A quienes han preferido venir a disfrutar nuestras Fiestas Patrias en Algarrobo, queremos decirles que también queremos que regresen a sus casas de buena manera".

Desde la Municipalidad de Algarrobo señalaron que este tipo de operativos tienen como objetivo prevenir accidentes, detectar conductas de riesgo y fortalecer la seguridad de quienes transitan por la comuna, especialmente durante un periodo de alta afluencia de visitantes.

Las fiscalizaciones preventivas continuarán desarrollándose durante las Fiestas Patrias, mediante el trabajo coordinado entre Seguridad Pública Municipal, Carabineros y Senda Previene, reforzando la presencia en terreno y las acciones de prevención.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y, si se va a consumir alcohol, entregar las llaves, contribuyendo entre todos a unas Fiestas Patrias seguras para residentes y visitantes.

PURANOTICIA