Operativo de control migratorio de la PDI en Valparaíso concluyó con 22 extranjeros denunciados y tres notificados de su expulsión

Un operativo de control migratorio realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en el barrio El Almendral de Valparaíso, específicamente en el eje Uruguay, con el objetivo de detectar a extranjeros con ingresos y permanencia irregular en el país.

El procedimiento fue desarrollado en los alrededores del Congreso Nacional por efectivos de Policía Internacional (Polint) de la PDI Valparaíso, quienes fiscalizaron a personas extranjeras que se desempeñaban en el comercio local y también a motociclistas que circulaban por este sector del plan de la Ciudad Puerto.

“Junto a la Unidad Polint de la PDI Valparaiso, concurrimos a un sector tradicional de nuestro Valparaíso, donde la PDI procedió a revisar la situación migratoria de extranjeros que trabajaban en el comercio local y motociclistas que fueron abordados por los agentes policiales, logrando fiscalizar a ciudadanos extranjeros, promoviendo de esta forma una migración regular, informada y segura”, señaló la PDI.

Durante el operativo fueron fiscalizados 45 migrantes, de los cuales 22 fueron denunciados por distintas infracciones a la normativa migratoria. Según detalló la institución policial, la falta más recurrente correspondió al ingreso irregular al territorio nacional y a residir en nuestro país sin los permisos vigentes.

El procedimiento de la policía civil concluyó sin personas detenidas. Sin embargo, tres extranjeros fueron notificados de su expulsión del país.

Respecto de las nacionalidades de los denunciados, la PDI informó que corresponden a 17 ciudadanos venezolanos, cuatro colombianos y un boliviano.

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