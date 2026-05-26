EFE abrirá talleres, cabinas y trenes históricos en Valparaíso por el Día de los Patrimonios

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) se prepara para una nueva edición del Día de los Patrimonios, iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con una serie de actividades que permitirán compartir la historia del Tren Limache – Puerto y la trascendencia del oficio ferroviario.

Durante el sábado 30 y domingo 31 de mayo, EFE Valparaíso abrirá sus puertas para mostrar lo que está detrás del servicio de pasajeros: la cabina del maquinista, los talleres y los trenes, desde espacios que estarán disponibles exclusivamente para esta celebración cultural. La invitación es a soñar sobre los rieles y reflexionar sobre la importancia de este medio de transporte en el desarrollo de la región.

Miguel Saavedra, gerente general de EFE Valparaíso, invitó a la comunidad regional a "participar de las actividades que desarrollará EFE Valparaíso en el Día del Patrimonio. Sin duda es una instancia para conocer más de nuestro servicio, las labores que se realizan día a día y también, reflexionar como el ferrocarril ha trascendido generaciones, tanto las personas que ejercen el oficio ferroviario como el de aquellos que toman un tren como parte de su vida diaria”.

ACTIVIDADES

La estación Limache será el centro de las actividades durante el sábado 30. Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas, se realizarán visitas guiadas por el centro de mantenimiento, lugar donde a diario se ejecutan rigurosos controles para asegurar la correcta operación del servicio Limache–Puerto.

Personal de EFE y Alstom entregarán elementos de protección personal y realizarán una charla de seguridad, permitiendo que los visitantes vivan la experiencia de convertirse en mecánicos ferroviarios. Durante el recorrido podrán conocer el funcionamiento del material rodante, sus componentes, los procesos de mantenimiento y las distintas labores que se desarrollan en los talleres de mantenimiento mayor, mantenimiento menor y el patio correctivo.

En uno de los andenes, el nuevo tren de EFE Valparaíso, el SFE-412, estará abierto para que las personas conozcan sus prestaciones, tecnología y el aporte que representa para la movilidad de los más de 100 mil pasajeros que utilizan diariamente el servicio.

Además, el programa Bibliometro abrirá sus puertas para inscribir a quienes deseen acompañar su viaje en tren con lectura, ofreciendo un amplio catálogo disponible. A las 11:30 horas se presentará la Familia Estay Núñez, chinchineros y organilleros de tradición, quienes animarán la jornada. Los interesados solo deben acercarse al hall de la estación Limache, inscribirse y disfrutar de esta inolvidable experiencia ferroviaria.

Mientras que en estación Puerto, a las 14:00 horas, se presentará la compañía Arrebol con la interpretación del cuento “Una Mágica Víspera de Carnaval”.

CABINA DEL MAQUINISTA

Las actividades continuarán el domingo 31 en la Estación Puerto. Allí, los más pequeños podrán cumplir el sueño de ingresar a la cabina del tren y conocer la labor del maquinista. Desde las 11:00 horas, podrán descubrir cómo se operan los automotores, conocer la megafonía y los distintos sistemas. Las visitas serán guiadas por maquinistas de EFE Valparaíso, quienes diariamente conducen el tren a lo largo de los 42 kilómetros que unen Limache y Valparaíso.

La agrupación AES 20 Til Til, dedicada a rescatar el patrimonio ferroviario en la región, realizará una exposición de piezas históricas como boletos de cartón, fechadores, teléfonos, uniformes y ferromodelismo, donde trenes recorren realistas maquetas que interpretan los trazados del tren. Una instancia ideal para quienes valoran y coleccionan objetos ligados a la historia del ferrocarril.

Para cerrar la jornada, a las 15:00 horas la bohemia porteña se hará presente con “Las Joyas del Pacífico”, dúo de cantoras dedicadas a preservar la cueca porteña, en una actividad desarrollada en conjunto con Bibliometro.

Todas las actividades son presenciales y con orden de llegada. Una nutrida programación en la región de Valparaíso y en todo el país, la que puede revisarse en https://www.efe.cl/dia-de-los- patrimonios-2025 , invitando a conocer y reflexionar sobre el patrimonio ferroviario, su vínculo con la comunidad y su presencia en las historias de miles de personas que han crecido junto al tren.

PURANOTICIA