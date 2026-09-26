Operativo contra el microtráfico deja a cinco personas detenidas en San Antonio

En coordinación con el Ministerio Público, detectives de la Brigada de Investigación Criminal San Antonio de la Policía de Investigaciones de Chile, detuvieron a cinco personas, cuatro adultos y un menor de edad, entre ellos dos mujeres, por su responsabilidad en los delitos flagrantes de tráfico de drogas en pequeñas cantidades e infracción a la Ley de Armas.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial efectuado por los oficiales permitió establecer que en tres domicilios del sector alto de Llolleo se realizaba la comercialización de sustancias ilícitas. Con estos antecedentes, la Fiscalía Local de San Antonio gestionó las órdenes de entrada y registro, las que fueron materializadas en la zona señalada.

En el operativo, los detectives incautaron dosis de cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y dinero en efectivo de distinta denominación, derivado de la venta al menudeo. Además, se decomisaron dos rifles equipados con miras telescópicas y supresores de sonido (silenciadores), elementos regulados por la Ley de Armas.

Por instrucción del Ministerio Público, cuatro de los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para la audiencia de control de detención y formalización de cargos, mientras que un adulto de sexo masculino quedó apercibido a la espera de citación.

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