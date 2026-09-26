Brutal balacera en plena vía pública deja a cinco heridos en San Antonio: uno de ellos se encuentra en riesgo vital

Una brutal balacera se registró durante la madrugada de este sábado en el sector Bellavista de la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso, la cual dejó al menos a cinco personas heridas, uno de ellos se encuentra en riesgo vital.

Los hechos se registraron específicamente en la intersección de Martha Brunett y Lonquimay, en la Villa Holanda de la comuna porteña donde, de acuerdo a información preliminar, un grupo indeterminado de personas habría bajado de un vehículo atacando a los cinco sujetos, quienes serían hinchas de Colo Colo.

Los heridos, quienes fueron trasladados hasta la unidad de emergencias del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, tendrían entre 16 y 60 años de edad, quienes se encontraban compartiendo en la multicancha del sector.

Hasta el centro asistencial arribó personal de Carabineros de la primera comisaría sanantonina donde, el subcomisario de los servicios de dicha unidad, Gian Franco Dall`Orso, confirmó que uno de los heridos de 18 años, se encuentra en riesgo vital, tras haber recibido uno de los impactos balísticos en su cráneo.

La investigación de los hechos quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes deberán recabar los antecedentes y la dinámica de lo sucedido, para así poder capturar a los autores de la brutal balacera.

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