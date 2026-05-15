Operativo antidrogas en San Felipe deja dos detenidos y decomiso de cocaína y marihuana

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI San Felipe detuvieron a dos personas e incautaron droga y dinero en efectivo tras un operativo MT0 en la comuna aconcagüina.

El procedimiento, desplegado en coordinación con el Ministerio Público y con apoyo de diversas unidades policiales de la Prefectura Provincial Los Andes, permitió concretar tres órdenes de entrada y registro en domicilios cuyos ocupantes eran investigados por delitos de infracción a la Ley 20.000.

De acuerdo a las indagatorias, los imputados utilizaban sus viviendas como puntos de venta de droga, comercializando pequeñas cantidades de sustancias ilícitas en distintos horarios del día.

El jefe de la Bicrim San Felipe, subprefecto William González, señaló que los detenidos corresponden a una mujer chilena y un ciudadano haitiano, este último con una medida de expulsión vigente emanada del Servicio Nacional de Migraciones.

Como resultado de las diligencias, los detectives incautaron 12,6 gramos de cannabis sativa y 34,8 gramos de cocaína base, droga avaluada en aproximadamente 234 mil pesos, además de 56 mil pesos en dinero en efectivo.

Por instrucción del fiscal de turno, el imputado haitiano fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para su control de detención, mientras que la mujer quedó apercibida conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal.

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