Oncopádel debuta como club deportivo con Americano a beneficio de personas con cáncer

El Club Deportivo Oncopádel realizará este sábado su primer Americano de Pádel en beneficio de personas con cáncer, tras constituirse legalmente como organización deportiva el pasado 8 de mayo.

El evento congregará a cerca de 80 jugadores, distribuidos en cinco categorías, y todo lo recaudado directamente por Oncopádel durante la jornada será destinado a la Fundación Hematocomunidad, organización que reúne y acompaña a pacientes con cánceres de la sangre.

La competencia comenzará a las 10:00 horas de este sábado en el Stadio Italiano de Viña del Mar y se extenderá durante toda la jornada, con la última categoría programada para comenzar alrededor de las 16:30 horas.

La presidenta del Club Deportivo Oncopádel, Lisette Díaz, destacó que la actividad busca ir más allá de la recaudación de fondos y fortalecer el vínculo entre el deporte, la comunidad y las personas que atraviesan un diagnóstico y tratamiento de cáncer.

“Este primer Americano es muy especial para nosotros porque es la primera actividad que realizamos desde que nos constituimos legalmente como Club Deportivo Oncopádel. Queremos que el pádel sea una herramienta de conexión y humanidad, y también acercarlo a las personas con cáncer que, cuando sus condiciones de salud y sus equipos médicos lo permiten, pueden encontrar en el deporte un espacio de bienestar, encuentro y comunidad”, sostuvo.

Lisette agregó que “este sábado vamos a reunir a cerca de 80 jugadores y todo lo que logremos recaudar como club irá en apoyo de Hematocomunidad y de personas con cánceres de la sangre. Queremos demostrar que desde una cancha también podemos acompañar y transformar cada partido en una forma concreta de ayudar”.

CAMPAÑA POR UN DONANTE PARA MARCELA

La jornada tendrá además un objetivo especialmente urgente. DKMS estará presente realizando registro de potenciales donantes de células madre sanguíneas, en el marco del apoyo de Oncopádel a la campaña por Marcela, una mujer de 42 años, profesora, escritora, bailarina y madre, que necesita encontrar un donante compatible para poder acceder a un trasplante.

Hasta ahora no se ha encontrado un donante compatible para ella en los registros disponibles, por lo que su familia ha impulsado una intensa campaña para aumentar las posibilidades de encontrar esa compatibilidad.

Por esta razón, durante el Americano se realizará un llamado especial a quienes asistan al Stadio Italiano a acercarse al stand de DKMS e informarse sobre el proceso para registrarse como potenciales donantes.

“Queremos aprovechar esta jornada no solamente para recaudar fondos. También queremos que las personas entiendan que pueden convertirse en una posibilidad real para alguien que está esperando un donante. Hoy estamos apoyando especialmente la campaña de Marcela, pero registrarse puede significar una oportunidad de vida para ella o para otra persona que necesite un trasplante”, señaló Lisette Díaz.

La realización del primer Americano de Oncopádel cuenta con el apoyo de La Mata Publicidad, Tu Cajita de Galletas, Cerveza Mida, Baru Cake Coffee, Huska Lab, Andreina Esteticista, Xhio Studio Cejas y Pestañas, Farmacia Sucre, Stadio Italiano, Club Deportivo Refinería Concón y Sindicato ENAP.

Durante la jornada estarán presentes con stands DKMS, Fundación Hematocomunidad, Cervecería Mida y Huska Lab. Esta última destinará además el 10% de sus ventas realizadas durante la actividad a la causa.

PURANOTICIA