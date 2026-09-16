Olmué impulsará sus atractivos turísticos durante Fiestas Patrias: Alcalde Jil promete ambiente familiar y 3 mil camas disponibles

Con una variada oferta gastronómica, ferias de emprendedores y tradiciones locales, la comuna de Olmué se alista para dar inicio a las celebraciones de Fiestas Patrias en un entorno marcado por la tranquilidad y la asistencia familiar.

El punto de partida de los festejos será la ramada oficial de la comuna. Respecto a esta inauguración, el alcalde Jorge Jil señaló en entrevista con Puranoticia.cl:

"Lo estamos preparando ya para mañana (jueves) 17, dar el punto inicial en la ramada de Cajón Grande, que es la ramada oficial, que se inaugura a las 20:00 horas".

Además de la ramada principal, Olmué ofrece múltiples panoramas para recorrer de día, desde su tradicional Heladería Venecia hasta paseos en la naturaleza y ferias locales. Sobre estos atractivos, el jefe comunal destacó:

"Salen en familia al centro de la comuna a ver, almorzar a nuestros restaurantes, el centros de eventos, salen a la feria, a la plaza o si quieren ir al Parque Nacional La Campana o al sector rural como la Capilla de la Dormida que es un monumento histórico o al Niño Dios de las Palmas o arrendar caballo a la Vía Olímpica".

Para responder al alto flujo de visitantes, el municipio coordinó un plan operativo de seguridad y salud. Sobre el contingente dispuesto en la zona, la autoridad edilicia detalló:

"Va a haber apoyo de carabineros con mayor dotación, van a haber mayores controles en la Cuesta de la Dormida, en el ingreso de nuestra comuna. Nuestro Director de Seguridad Pública también ya va a estar también con turnos para tener 24-7 los móviles operativos".

Asimismo, el alcalde enfatizó que la prevención requiere del compromiso de los propios asistentes:

"Esperamos nosotros siempre que el autocuidado sea lo principal. Siempre todas las medidas preventivas que podamos tomar son efectivas, pero más aún cuando el autocuidado está por delante y evidentemente quién va a manejar, que es un delito que maneje si va a consumir alcohol, entonces eso tiene que partir de la base del autocuidado".

En relación con la capacidad hotelera y turística, Olmué proyecta una masiva llegada de visitantes. Consultado por la disponibilidad de alojamiento, el alcalde precisó:

"Por lo que hemos visto por la Cámara de Turismo, más de 3.000 porque nos ayudan muchísimo los dos centros de eventos, que son de Rosa Agustina, que ellos ya lo amplían en la capacidad de camas (…) Debe estar por una proporción del 40 %".

Finalmente, Jorge Jil remarcó el sello propio que caracteriza a las celebraciones en su comuna:

"Es un ambiente más familiar porque cuando yo le menciono las 3.000 camas, hay que considerar que también hay segundas viviendas que se ocupan también, con quinche y piscina, que vienen a pasarlo por el día y en Olmué son muchas segundas viviendas que también vienen a disfrutar en familia".

PURANOTICIA