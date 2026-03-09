Nuevo revés para Tomás Ochoa: Minvu ratifica dura sanción de tres años contra el exdirector regional del Serviu en Valparaíso

Uno de los nombres que durante años tuvo fuerte influencia en el mundo habitacional y urbanístico de la región de Valparaíso vuelve a enfrentar un duro revés en su carrera, ahora alejada de la política: Tomás Ochoa Capelli, exdirector regional del Serviu durante el segundo Gobierno de Piñera sufrió un nuevo golpe, luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmara una sanción administrativa en su contra.

Y es que de forma paralela al avance de las investigaciones del caso ProCultura, donde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en la que menciona a Tomás Ochoa junto al psiquiatra Alberto Larraín –exdirector de la fundación investigada y hoy en calidad de imputado– el exdirector del Serviu recibió otro golpe: una sanción administrativa confirmada por la cartera que lidera el ministro Carlos Montes.

Con el objetivo de revertir una sanción aplicada previamente por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Ochoa presentó un recurso jerárquico ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), cartera que al analizar el documento en detalle, resolvió el 27 de febrero pasado, por medio de la Resolución Exenta Nº333, que la sanción aplicada se confirmaba en orden a lo establecido inicialmente por la secretaría regional.

RATIFICAN SANCIÓN

El origen de la controversia está en una licitación pública sobre servicios de fiscalización técnica de obras para proyectos habitacionales en Los Ángeles (Biobío). Ochoa –inscrito como consultor en el Registro Nacional de Consultores del Minvu– se adjudicó la licitación. No obstante, no firmó el contrato dentro del plazo establecido en las bases. Las reglas eran claras: tenía 15 días para firmarlo desde que se comunicaba la adjudicación en el portal de compras públicas. Pero nunca ocurrió.

Según consta en el propio expediente administrativo –documento al Puranoticia.cl pudo acceder– el contrato se firmó con ocho días de atraso. Y aunque la defensa de Tomás Ochoa intentó explicar el retraso argumentando problemas operativos y dificultades para concretar la firma en el plazo establecido, finalmente –a juicio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo– esta situación no cambiaba en nada el fondo del asunto.

En su resolución, la entidad gubernamental sostiene que firmar fuera de plazo igualmente configura un incumplimiento, porque en los procesos de compras públicas las bases administrativas deben cumplirse tal como están definidas.

Asimismo, el Minvu descartó otros argumentos de la defensa, como la supuesta falta de competencias de la Seremi de Vivienda de Valparaíso para sancionar hechos relacionados con una licitación en la región del Biobío. La explicación es simple: las sanciones deben aplicarse en la región donde el consultor está inscrito en el registro del ministerio, lo que en este caso correspondía justamente a Valparaíso.

Con todos esos antecedentes encima de la mesa, la autoridad concluyó que la infracción analizada se encontraba plenamente acreditada y decidió confirmar la sanción. De esta manera, Tomás Ochoa Capelli quedó suspendido por tres años del Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ￼

LAS REDES DE OCHOA

La historia profesional de Tomás Ochoa no se limita sólo al mundo administrativo. Durante los últimos años, el exdirector regional del Serviu también ha estado vinculado a distintos proyectos urbanos de alto impacto en la región de Valparaíso.

Uno de los más conocidos es Maratué, el megaproyecto inmobiliario que se desarrolla en la comuna de Puchuncaví, cuya iniciativa pertenece al empresario Óscar Lería y contempla el desarrollo de miles de viviendas, infraestructura urbana y equipamientos para un nuevo polo urbano en la zona. Dentro del proyecto también se consideran viviendas sociales, aunque no es el único tipo de desarrollo contemplado.

Vale recalcar que la iniciativa en el litoral norte de la Quinta Región es uno de los proyectos urbanísticos más grandes que se discuten actualmente en la zona, y donde el nombre de Ochoa ha aparecido en distintos momentos ligado a ese proceso.

Pero el tema que realmente inquieta dentro del mundo de la vivienda no es sólo Ochoa. El problema son sus redes, ya que varios de los equipos que trabajaron con él durante su período en el Servicio de Vivienda y Urbanización todavía siguen dentro de la entidad, ocupando distintos cargos técnicos. Otros, en tanto, dejaron el aparato público durante el actual Gobierno, pero ya estarían tocando nuevamente las puertas de la gestión Kast, buscando volver a posiciones dentro del sistema de vivienda.

Así es como a días del cambio de mando, el nombre de Tomás Ochoa vuelve a aparecer en conversaciones internas. Y no sólo por su pasado como director del Serviu, ni por las investigaciones que lo rodean, ni por las sanciones administrativas; sino porque muchos creen que su influencia dentro del mundo de la vivienda todavía no desaparece del todo. Y en política, como dicen varios, cuando los nombres siguen apareciendo una y otra vez en los mismos temas, es porque la historia todavía no se termina de cerrar...

