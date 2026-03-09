Incendio deja una casa completamente envuelta en llamas en sector alto de Viña

Una vivienda completamente envuelta en llamas es el saldo que deja un incendio estructural registrado en la parte alta de la comuna de Viña del Mar.

Diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín se dirigieron a combatir las llamas en una casa ubicada en calle Mario Recordón con pasaje Elqui.

En el sector de Miraflores Alto se reporta un alto peligro de propagación del fuego, debido a la voracidad de las llamas y al material de las viviendas del lugar.

Voluntarios de Bomberos trabajan para evitar que el fuego alcance otras estructuras y se desencadene una tragedia mayor, en una zona con muchas pendientes.

Noticia en desarrollo...

PURANOTICIA