Motociclista termina lesionado en Viña: testigos apuntan a obras de Esval y firma se defiende diciendo que causa está "en investigación"

Un motociclista resultó con lesiones de diversa consideración luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado la noche de este domingo 8 de marzo en la intersección de calle Quillota con 5 Norte, en la comuna de Viña del Mar.

Hasta el lugar debió concurrir personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de la Ciudad Jardín, quienes brindaron una primera asistencia al conductor de la motocicleta tras la violenta emergencia en esta parte del plan de la comuna.

Según testigos del hecho, el accidente se habría producido cuando el motociclista intentó esquivar obras de la empresa sanitaria Esval que se mantienen inconclusas y sin señalización en el sector. En ese preciso momento, el conductor habría sido impactado por un automóvil particular, quedando tendido en el pavimento.

Producto del choque, el motociclista resultó con lesiones de diversa consideración, siendo atendido en el lugar por personal de emergencia. Si bien, hasta el momento no se han informado mayores antecedentes sobre su estado de salud, la compañía sindicada como la responsable indirecta del accidente sí se pronunció al respecto.

"Lamentamos el accidente que afectó a un motorista en calle Quillota con 5 Norte, cuyas causas se encuentran en investigación", comenzó indicando a Puranoticia.cl el subgerente zonal de la empresa sanitaria regional, Víctor Pimentel.

También comentó que "el punto se encontraba con relleno provisorio tras trabajos que realizamos en febrero, a la espera de la reposición definitiva con adoquines".

"Estamos gestionando los permisos necesarios para ello. Durante este periodo, el tránsito vehicular ha sido totalmente normal", sentenció el ejecutivo.