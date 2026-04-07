Nuevo remezón en el Gobierno: Seremi del Trabajo habría renunciado a días de asumir

Un nuevo remezón estaría afectando al Gabinete Regional de Valparaíso. Esto, luego que altas fuentes de Puranoticia.cl aseguraran que Carlos Montero habría presentado su renuncia a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Trabajo y Previsión Social, a sólo cinco días de haber sido designado en el cargo.

Según estos antecedentes, los motivos estarían relacionados con una presunta incompatibilidad para ejercer la función, situación que no habría sido detectada previamente en el proceso de revisión de su nombramiento.

De confirmarse, este hecho se transformaría en el tercer revés en materia de designaciones que enfrentaría la administración del Presidente José Antonio Kast en la región en menos de un mes de haber asumido el poder en el Congreso Nacional.

Cabe recordar que el pasado jueves 2 de abril, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, había anunciado la designación de Montero como nuevo Seremi del Trabajo y Previsión Social, destacando su formación como contador público de la Universidad de Chile y su trayectoria en la Dirección del Trabajo, donde habría liderado equipos de fiscalización y relaciones laborales.

Sin embargo, esta eventual incompatibilidad habría salido a la luz con posterioridad, lo que explicaría su posible salida anticipada del cargo, generando preocupación en la plana mayor del Gobierno en la región de Valparaíso.

De hecho, fuentes de Puranoticia.cl señalaron que uno de los nombres que estaría sonando como posible Seremi del Trabajo sería el de la abogada Carolina Sangüesa, quien previamente ejerció como directora regional del Sernac en Valparaíso.

A raíz de esta situación, este medio consultó al delegado Millones respecto a la posible renuncia, señalando al respecto que "lo desconozco, pero escuché hoy día, recién, que el Seremi del Trabajo no habría asumido, pero deja verificarlo, no te puedo responder. No tengo la información, pero yo siempre doy la cara".

Este escenario se sumaría a otros episodios recientes que han tensionado al Ejecutivo en la zona. El primero de ellos estuvo relacionado con el coronel (r) de Carabineros, Hernán Silva Llagostera, cuyo nombramiento como Seremi de Seguridad Pública habría sido inicialmente congelado tras conocerse un sumario en su contra mientras pertenecía a la institución policial. No obstante, tras una revisión más exhaustiva, su designación fue finalmente ratificada este lunes 6 de abril por el delegado Manuel Millones.

El segundo caso correspondería a Aldo Ibani Chamorro, quien renunció a la Seremi de Salud a pocos días de su designación, en medio de cuestionamientos públicos sobre sus antecedentes académicos y laborales, además de graves acusaciones de estafa provenientes de excompañeros de la Universidad de Valparaíso (UV).

En ese contexto, la eventual salida de Montero vendría a profundizar la seguidilla de complicaciones que ha enfrentado el Gobierno en la región de Valparaíso en materia de nombramientos, instalando nuevas dudas sobre los procesos de revisión de antecedentes y generando mayor presión sobre el Gabinete Regional.

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