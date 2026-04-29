Nuevo episodio de contaminación en Puchuncaví obliga a evacuar a más de 300 personas desde un colegio

333 personas fueron evacuadas desde la Escuela Básica La Chocota, un tras un nuevo episodio de contaminación en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso.

Según informó Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia se debió a olores desconocidos en el ambiente, lo que activó los protocolos de seguridad.

Los afectados fueron derivados hasta la cancha de Chocota y desde el recinto educacional, solicitaron a los apoderados acercarse a retirar a los alumnos.

Además, desde el jardín infantil Sirenita de Horcón fueron evauados 14 párvulos y 13 funcionarios.

En la Escuela Campiche, 10 menores afectados con cefaleas y vómitos fueron evacuados por personal del CESFAM Puchuncaví y Ventanas.

Debido a este nuevo episodio de contaminación, en los dos recintos educacionales ante mencionados y en el Colegio Costa Mauco se suspendieron las clases.

El encargado de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Puchuncaví, Mario González, entregó información sobre la situación registrada en el sector sur de la comuna, que implicó la afectación de la salud de distintas personas y la interrupción normal de clases.

"Como municipio, se mantienen activados los protocolos correspondientes, realizando un monitoreo permanente y la coordinación con los organismos competentes, resguardando la seguridad y el bienestar de la comunidad".

(Imagen referencial)

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