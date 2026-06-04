Nuevo coordinador para Puchuncaví y Quintero asume activando plan de fiscalización: "Queremos terminar con esa carga negativa"

Un fuerte sello de articulación regional marcó las primeras horas de Mauricio Pérez Espinoza como coordinador territorial para la Gestión Socioambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví. El asistente social de la PUCV y magíster en Trabajo Social con mención en Territorio, asumió sus funciones con un despliegue inmediato en la zona, apuntando a resolver la fragmentación institucional y a liderar la estrategia de control en el cordón industrial.

Aprovechando su experiencia previa como Consejero Regional por este distrito, Pérez enfatizó el valor de conocer de cerca la realidad local diciendo que “agradezco la confianza entregada por el Presidente José Antonio Kast en encomendarme esta tarea. Asumo este cargo con mucha responsabilidad y entusiasmo de poder trabajar con las comunidades y los diversos actores de Concón, Quintero y Puchuncaví. Conozco muy bien las necesidades y prioridades que tienen sus familias y vecinos, ya que me tocó trabajar y defender sus intereses durante mi cargo de Consejero Regional por esta zona”.

La agenda de la nueva autoridad se concentró desde el primer minuto en tejer redes con las máximas autoridades políticas y técnicas de la Región de Valparaíso, buscando unificar las prioridades de los municipios afectados y el gobierno central.

“Una vez que me comunicaron mi nombramiento, de inmediato me reuní con el Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, y me contacté con los alcaldes y los secretarios regionales ministeriales, con el objetivo de iniciar las coordinaciones y reuniones respectivas para conocer todo el trabajo que ya se está realizando en esa zona y las medidas o necesidades que están pendientes”.

Esta habitabilidad y presencia permanente en el terreno contará con el soporte logístico de las municipalidades locales, facilitando que el coordinador actúe como un puente directo en la misma bahía.

FUNCIONES CLAVES

El diseño del cargo dota a Pérez de atribuciones clave para intervenir en la gestión ambiental y de salud pública de la zona costera. Su labor principal estará enfocada en tres ejes de acción regional:

Coordinación del cordón industrial : Articular las acciones de los estamentos del Gobierno con los municipios, los vecinos y las empresas que operan en la bahía de Quintero.

: Articular las acciones de los estamentos del Gobierno con los municipios, los vecinos y las empresas que operan en la bahía de Quintero. Fiscalización integrada : Crear y ejecutar una estrategia y plan de fiscalización específico para las materias medioambientales y sanitarias de estas tres comunas.

: Crear y ejecutar una estrategia y plan de fiscalización específico para las materias medioambientales y sanitarias de estas tres comunas. Diseño socio-ambiental: Asesorar directamente en la formulación de nuevas medidas y programas pensados para el bienestar del territorio.

Al detallar estas responsabilidades, el coordinador regional explicó:

“Mi tarea principal es poder coordinar las acciones de los diversos estamentos del Gobierno, con las municipalidades, con las comunidades y con las empresas que integran el cordón industrial de la bahía de Quintero, especialmente en materias medioambientales y de salud, además de crear una estrategia y un plan de fiscalización para estas comunas, y de asesorar en la formulación de medidas y programas en temática socio-ambiental del territorio. Para ello tendré una presencia permanente en el territorio, gracias al apoyo de los municipios, y me dedicaré a generar los vínculos necesarios para trabajar de la mano con todos los actores de la zona, con el fin de generar confianzas y avances en las materias que se encomendaron”.

ALIANZA CON EQUIPOS TÉCNICOS LOCALES

Para dar cumplimiento a este mandato regulatorio, Pérez adelantó que trabajará codo a codo con las secretarías regionales ministeriales (seremis), garantizando que las fiscalizaciones cuenten con todo el rigor técnico y científico requerido.

“Es un tremendo desafío, que asumo con responsabilidad. Tengo vasta experiencia en materia de coordinación territorial y trabajo con comunidades, experiencia que pongo a disposición del Gobierno y de los vecinos y vecinas de Concón, Quintero y Puchuncaví, para generar un plan de acción que permita mejorar la vida de todos quienes habitan en esta zona. Sé que, además, hay un tremendo equipo en las seremis de Medioambiente y de Salud, con quienes trabajaré de forma muy cercana, ya que serán los servicios que estarán dándome las orientaciones técnicas necesarias para el ejercicio de mi cargo”, indicó.

El despliegue inicial de la nueva autoridad regional busca dejar atrás el estigma socio-ambiental que ha marcado a este sector de la provincia de Valparaíso. “Al igual como lo dijo el Delegado Presidencial, queremos terminar con esa carga negativa que por años han tenido esas comunas, de ser una zona de sacrificio, para poder transformarla a una zona de oportunidades y desarrollo para su comunidad”, concluyó Pérez.

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