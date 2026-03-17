¿Nuevo cargo para Regina Brito? Presencia de Concejala de Quillota en cita de delegados presidenciales provinciales abre interrogantes

En medio del reordenamiento de equipos tras la instalación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, un nombre comenzó a generar comentarios en los pasillos políticos de la región de Valparaíso, pero con especial foco en la provincia de Quillota: el de la cuestionada concejala de Renovación Nacional (RN), Regina Brito Jeria.

La edil fue vista en la reunión donde los delegados presidenciales provinciales conocieron los lineamientos de la nueva administración para los próximos cuatro años, instancia a la que, según asistentes, sólo concurrieron medios de comunicación y algunos colaboradores. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente abrió interrogantes respecto a un eventual nuevo rol bajo el alero del oficialismo.

Brito, periodista de profesión, podría eventualmente desempeñarse en el área de comunicaciones de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota, encabezada por Pilar Cuevas, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial del nombramiento.

El interés en su figura no es nuevo. Previamente, la concejala fue considerada como carta para asumir la Delegación Provincial, opción que finalmente fue descartada, quedando el cargo en manos de Cuevas, militante de la misma colectividad.

Cabe recordar que aquella posibilidad generó fuertes críticas, especialmente del diputado del Distrito 6, Javier Olivares (PDG), quien cuestionó duramente que se evaluara su nombre. "Cuando tienes antecedentes que hablan de falta de probidad, de falta de transparencia y de poco trabajo, tú tienes que exponerlo", señaló el parlamentario en conversación con Puranoticia.cl, agregando que Brito "tiene un historial de antecedentes que hablan de mala gestión, falta a la probidad, de irse temprano cuando trabajaba en Serviu y se han hecho diferentes investigaciones".

Pese a los cuestionamientos, Brito mantiene una activa presencia en el circuito político local. Actualmente se desempeña como Concejala de Quillota, asesora del entonces diputado (hoy senador) Andrés Longton (RN) y también ha cumplido funciones como periodista en el Municipio de Villa Alemana, además de haber sido encargada de comunicaciones del entonces candidato y hoy diputado Luis Pardo.

De hecho, la cercanía política con este último quedó reflejada en redes sociales, donde ambos publicaron una fotografía junto a la delegada Pilar Cuevas tras una reunión, de la que Luis Pardo señaló que "enfrentar los problemas de nuestros vecinos requiere que todos trabajemos en equipo. Confiamos en que el trabajo unido nos fortalece y nos permitirá avanzar en soluciones concretas para la provincia. Por ello, junto a Regina Brito vinimos a saludar a la delegada (...) y a conversar sobre los desafíos de la provincia. Además, le expresamos que contará con todo nuestro apoyo".

Por su parte, Brito expresó públicamente su respaldo a la nueva autoridad, a la que deseó "mucho éxito en todo a nuestra nueva delegada presidencial provincial, Pilar Cuevas, quien cuenta con todo nuestro apoyo como representante del Presidente en nuestra zona. Nosotros estamos aquí para colaborar con altura de miras porque queremos que a nuestro país le vaya bien, de una vez por todas".

Según la Delegación Presidencial de Quillota, el encuentro entre Cuevas, Brito y Pardo tuvo como objetivo coordinar lineamientos de trabajo en equipo, analizar desafíos, proyectar acciones conjuntas y avanzar en soluciones concretas para la provincia

Por ahora, no existe confirmación respecto a si Regina Brito fue instalada en otro cargo más de la estructura gubernamental. Sin embargo, su presencia en una instancia reservada y su cercanía con figuras parlamentarias y municipales del oficialismo mantienen abiertas las especulaciones en el escenario político local.

PURANOTICIA