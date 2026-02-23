Nuevo ataque vandálico a tren del Metro de Valparaíso causa daños por $3 millones: rayados fueron denunciados a Fiscalía

Un nuevo ataque vandálico afectó a un tren del Metro de Valparaíso. Esto, luego que un antisocial realizara rayados en la parte frontal del convoy, en la Estación Recreo.

Las primeras informaciones dan cuenta que mientras el servicio de Tren Limache - Puerto se encontraba detenido esperando pasajeros en Viña del Mar, un sujeto se posicionó frente al parabrisas del conductor y comenzó a realizar rayados.

El hecho fue grabado por un cazanoticias, cuyo registro audiovisual rápidamente se viralizó por las redes sociales, dando cuenta que se trata del tercer ataque vandálico que afecta a los convoy del Metro de Valparaíso durante los últimos días.

Desde EFE Valparaíso precisaron a Puranoticia.cl que el hecho se registró este domingo 22 de febrero pasadas las 16:00 horas, en el andén de la vía 2 de la Estación Recreo y que el ataque inició tras la activación del freno de emergencia de una de las puertas, situación que generó un atraso de alrededor de ocho minutos en el servicio.

Asimismo, indicaron que el tren XT-03 continuó su trayecto hacia la Estación Puerto y que luego fue retirado de circulación para su reparación y limpieza.

Además, se realizó la denuncia en la 6ª Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, quienes proporcionaron los antecedentes a la Fiscalía local de Viña del Mar para que se investigue este nuevo hecho que afecta a propiedades de EFE Valparaíso.

Vale hacer presente que aunque los autores del ataque se dieron a la fuga en dirección a la playa, la empresa pública aseguró que cuenta con una serie de registros audiovisuales que serán facilitados para la investigación penal del hecho acontecido.

Finalmente, EFE Valparaíso aseguró a Puranoticia.cl que los daños al tren fueron avaluados preliminarmente en alrededor de 3 millones de pesos.

PURANOTICIA