Carabineros de Valparaíso recuperan dos vehículos robados y detienen a tres personas

En el marco de un despliegue operativo policial en Valparaíso, carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) recuperaron dos vehículos con encargo por robo vigente, además de la detención de tres personas.

El primer vehículo se trató de una camioneta tres cuartos, la cual mantenía adosada a su carrocería placas patentes de fabricación artesanal.

Tras la respectiva revisión, se detectó que mantenía encargo vigente por el delito robo de vehículo motorizado, desde el año 2022, cuya denuncia fue realizada en Quinta Normal. Por lo anterior, el conductor de 51 años, con antecedentes policiales, fue detenido por receptación de vehículo y falsificación de instrumento público.

En el marco de diligencias investigativas en directa coordinación con la Fiscalía de Viña del Mar, se detuvo a un hombre de 30 años, con antecedentes penales, por el delito de receptación de vehículo motorizado, y a su vez, procediendo a la recuperación de una camioneta con encargo vigente desde el 11 de mayo del año en curso.

Continuando con las labores preventivas, en la comuna de Puchuncaví, carabineros de esa sección especializada efectuaron un control preventivo a un hombre de 40 años, quien mantenía una orden vigente de detención por el delito de conducción en estado de ebriedad para comparecer en el Juzgado de Garantía de Quintero.

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