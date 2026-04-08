Nuevas amenazas anónimas obligaron a dos colegios de Valparaíso a solicitar resguardo a funcionarios de Carabineros

Dos colegios de Valparaíso debieron solicitar resguardo de Carabineros luego de detectarse amenazas anónimas respecto a posibles situaciones de riesgo.

Se trata del Liceo Coeducacional La igualdad, ubicado en calle Almirante Simpson; y el Colegio Murialdo, con dependencias en el cerro Barón de la Ciudad Puerto.

LICEO LA IGUALDAD

Desde el establecimiento educacional del plan de la comuna se indicó que en el baño de mujeres habría escrito un mensaje anunciando una situación de riesgo.

De esta manera, se activaron los protocolos de seguridad y se derivaron los antecedentes de lo detectado a las autoridades, solicitando resguardo policial.

Además, se envió una comunicación interna y se puso especial atención a posibles orientaciones provenientes desde el Ministerio de Educación (Mineduc).

De igual forma, llamaron a la comunidad a "actuar con responsabilidad, promoviendo activamente ambientes de cuidado, respeto y sana convivencia".

COLEGIO MURIALDO

Una situación similar se registró en el Colegio Leonardo Murialdo, donde se instaba a la comunidad a no asistir al establecimiento este jueves 9 de abril.

No obstante, el director Carlos Barra llamó a la tranquilidad y aseguró que la seguridad de estudiantes, docentes y funcionarios "se encuentra garantizada".

Asimismo, se presentaron todos los antecedentes del caso ante el Ministerio Público, para que se investigue el hecho y se determinen eventuales responsabilidades.

También anunciaron que reforzaron las medidas de seguridad adentro y afuera del recinto educacional, incluyendo un mayor control en accesos, monitoreo permanente y la solicitud de resguardo externo a Carabineros de Chile en las inmediaciones.

Pese a ello, desde el establecimiento del cerro Barón aseguraron que las clases se desarrollarán con total normalidad durante la jornada del jueves 9 de abril.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA