Nogales implementa bus municipal gratuito para estudiantes que viajan a Valparaíso y Viña

Teniendo en cuenta el alza en las tarifas de los pasajes, Nogales anunció la implementación de un bus municipal gratuito para facilitar el acceso de estudiantes hacia casas de educación superior ubicadas en Valparaíso y en Viña del Mar.

Así lo dio a conocer la alcaldesa Leslie Pacheco, quien indicó que el servicio comenzará este lunes 13 de abril, dando cabida a 42 pasajeros para traslados directos desde Nogales y la localidad de El Melón, hasta los establecimientos del cerro Playa Ancha.

Estos desplazamientos –que se realizarán vía Troncal Sur– apuntan a entregar un viaje más seguro, cómodo y oportuno para los jóvenes que diariamente deben desplazarse fuera de la comuna para continuar con sus estudios de educación superior.

"Es una acción concreta que responde a una necesidad real de nuestros jóvenes y sus familias, apoyando su acceso a la educación y contribuyendo a mejorar su calidad de vida", señaló la alcaldesa Leslie Pacheco al dar a conocer la medida.

Cabe hacer presente que las inscripciones para acceder a este beneficio para los estudiantes ya se encuentran disponibles en el Centro Cívico El Melón y en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Nogales.

Para postular, los interesados deben presentar Registro Social de Hogares vigente en la comuna, certificado de alumno regular o comprobante de matrícula, además de fotocopia de su cédula de identidad. La inscripción será presencial y con cupos limitados.

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