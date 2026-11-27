El fenómeno se producirá por la condición sinóptica de "dorsal en altura" y se presentará desde la tarde de este viernes 27 y hasta la tarde del lunes 30.
La Dirección de Meteorología de Chile (DMC) emitió una actualización del aviso por altas temperaturas que se registrarán desde la región de Valparaíso hasta el Biobío.
El fenómeno se producirá por la condición sinóptica de "dorsal en altura" y se presentará desde la tarde de este viernes 27 y hasta la tarde del lunes 30.
Se esperan temperaturas de hasta 34°C en algunos sectores del territorio nacional.
Valores estimados de temperatura en grados Celsius (°C)
Región: Valparaíso
|Zona
|Viernes 27
|Sábado 28
|Domingo 29
|Lunes 30
|Precordillera y valles precordilleranos
|32-34
|32-34
|-
|-
|
Región: Metropolitana
|Zona
|Viernes 27
|Sábado 28
|Domingo 29
|Lunes 30
|Cordillera Costa
|29-31
|29-31
|-
|-
|Valle
|31-33
|31-33
|-
|-
|Precordillera
|30-32
|30-32
|-
|-
|Región: O'Higgins
|Zona
|Viernes 27
|Sábado 28
|Domingo 29
|Lunes 30
|Cordillera Costa
|29-31
|29-31
|-
|-
|Valle
|30-32
|30-32
|-
|-
|Precordillera
|30-32
|30-32
|-
|-
|Región: Maule
|Zona
|Viernes 27
|Sábado 28
|Domingo 29
|Lunes 30
|Cordillera Costa
|29-31
|29-31
|29-31
|29-31
|Valle
|30-32
|-
|30-32
|30-32
|Precordillera
|30-32
|30-32
|30-32
|30-32
|Región: Ñuble
|Zona
|Viernes 27
|Sábado 28
|Domingo 29
|Lunes 30
|Litoral
|22-24
|22-24
|22-24
|22-24
|Cordillera Costa
|28-30
|28-30
|28-30
|28-30
|Valle
|30-32
|-
|30-32
|30-32
|Precordillera
|30-32
|30-32
|30-32
|30-32
|Región: Biobío
|Zona
|Viernes 27
|Sábado 28
|Domingo 29
|Lunes 30
|Litoral
|22-24
|22-24
|-
|-
|Cordillera Costa
|28-30
|28-30
|-
|-
|Valle
|30-32
|30-32
|-
|-
|Precordillera
|30-32
|30-32
|-
|-
PURANOTICIA