La Dirección de Meteorología de Chile (DMC) emitió una actualización del aviso por altas temperaturas que se registrarán desde la región de Valparaíso hasta el Biobío.

El fenómeno se producirá por la condición sinóptica de "dorsal en altura" y se presentará desde la tarde de este viernes 27 y hasta la tarde del lunes 30.

Se esperan temperaturas de hasta 34°C en algunos sectores del territorio nacional.

ZONAS QUE AFECTA

Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos)

Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)



O'Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)



Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)



Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)



Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Valores estimados de temperatura en grados Celsius (°C)

Región: Valparaíso

Zona Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29 Lunes 30 Precordillera y valles precordilleranos 32-34 32-34 - - Región: Metropolitana Zona Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29 Lunes 30 Cordillera Costa 29-31 29-31 - - Valle 31-33 31-33 - - Precordillera 30-32 30-32 - - Región: O'Higgins Zona Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29 Lunes 30 Cordillera Costa 29-31 29-31 - - Valle 30-32 30-32 - - Precordillera 30-32 30-32 - - Región: Maule Zona Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29 Lunes 30 Cordillera Costa 29-31 29-31 29-31 29-31 Valle 30-32 - 30-32 30-32 Precordillera 30-32 30-32 30-32 30-32 Región: Ñuble Zona Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29 Lunes 30 Litoral 22-24 22-24 22-24 22-24 Cordillera Costa 28-30 28-30 28-30 28-30 Valle 30-32 - 30-32 30-32 Precordillera 30-32 30-32 30-32 30-32 Región: Biobío Zona Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29 Lunes 30 Litoral 22-24 22-24 - - Cordillera Costa 28-30 28-30 - - Valle 30-32 30-32 - - Precordillera 30-32 30-32 - -

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