"Negligencia o falta de información": Diputados critican paso fugaz y polémico de Aldo Ibani por la Seremi de Salud de Valparaíso

Diversas reacciones ha generado la renuncia de Aldo Ibani Chamorro a la Seremi de Salud de Valparaíso, la que se concretó apenas 48 horas después que Puranoticia.cl diera a conocer una serie de antecedentes que encendieron críticas sobre su nombramiento.

Entre ellos, se encontraban dudas respecto de su idoneidad profesional, su formación académica y aspectos de su trayectoria laboral, los que rápidamente escalaron en el debate público y político. La salida del médico cirujano se produjo en medio de esta controversia y tras una breve permanencia en el cargo de la cartera regional.

Bajo este contexto, distintos parlamentarios de la región de Valparaíso se pronunciaron frente a la situación, manifestando su preocupación por la polémica generada tras la designación y posterior renuncia de la autoridad sanitaria.

Uno de ellos fue el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Andrés Celis (Renovación Nacional), quien abordó públicamente el caso, en medio de las repercusiones políticas que ha dejado la salida de Ibani de la Seremi de Salud, relatando paso a paso las gestiones que hizo para que no se cometieran errores.

"Como presidente de la Comisión de Salud, apenas tomé conocimiento de la nominación del Seremi de Salud me comuniqué con la Ministra de Salud y le comuniqué mis aprensiones sobre las designación de este nuevo Seremi. La Ministra fue excesivamente amable, me agradeció los antecedentes y el informe que había realizado desde el punto de vista legal, en cuanto a que este Seremi no cumplía con los requisitos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico", comenzó diciendo.

Luego expuso que estos antecedentes "los envió a la Subsecretaría de Salud, al área Jurídica. Pasaron un par de minutos y la Ministra me dijo que estaba todo bien, según la Subsecretaría de Salud. Nuevamente le envié más antecedentes, más elementos y un informe legal más contundente. Los remitió al área de Jurídica de la Subsecretaría de Salud. Pasaron cerca de tres horas y nuevamente le informaron a la Ministra que estaba todo en orden. Bueno, resultado final: nombrado el Seremi de Salud".

Asimismo, sostuvo que "el tiempo, lamentablemente, nos dio la razón. No obstante que yo en el intermedio, al día siguiente, le había remitido los mismos antecedentes al Subsecretario del Interior porque tenía temor que ocurriera, no sé si un bochorno, pero que pasáramos un mal rato. Y por lo mismo creo que en esto la Ministra hizo lo imposible para que todo estuviera en orden, pero sí hubo, no sé si una negligencia o una falta de información del área Jurídica de la Subsecretaría de Salud".

Desde la oposición, la diputada Sofía González (Partido Comunista) indicó sobre la renuncia de Aldo Ibani que "es impresentable que el Seremi de Salud haya durado tres días en ejercicio en la región de Valparaíso, mientras suceden situaciones que son gravísimas, como el contagio de virus Hanta de una menor de edad en la comuna de Hijuelas. A los niños y a las niñas se les han suspendido las clases, pero no existe ninguna certeza respecto de los planes a seguir, porque no tenemos autoridad".

En tanto la diputada María Francisca Bello (Frente Amplio) subrayó que "más allá de lo que se habla, aquí lo importante es que, según los antecedentes conocidos, esta persona no cumplía con los requisitos para el cargo, y su salida lo confirmó. Lo grave es que, en apenas tres semanas, este Gobierno que se autodenominó de “emergencia” no haya sido capaz de verificar algo tan básico como si una autoridad cumple o no con los mínimos exigidos. Esto refleja una preocupante incompetencia a nivel regional y, por qué no decirlo, a nivel nacional. Aquí se ha expresado de una manera muy clara que quienes decían saber gobernar, poco saben realmente".

El diputado Jaime Bassa (Frente Amplio) expresó que "una autoridad sanitaria dure tres días en el cargo no es un error menor, es una señal de desprolijidad en una función que exige el máximo rigor. Aquí no estamos hablando de cualquier nombramiento, sino de una responsabilidad crítica para la salud pública. Por lo mismo, vamos a oficiar al Ministerio de Salud para que informe con total claridad cuáles fueron los criterios utilizados para su designación, qué razones concretas gatillaron su salida y, sobre todo, qué estándares se van a aplicar en el próximo nombramiento. La confianza en las instituciones también se juega en cómo se toman estas decisiones. Es legítimo preguntarse si el criterio fue la idoneidad o la cercanía política. El Estado no puede funcionar bajo lógicas de improvisación ni de cuoteo".

El diputado Nelson Venegas (Partido Socialista) señaló que "tres días duró el Seremi de Salud en Valparaíso antes de renunciar, en medio de cuestionamientos por su idoneidad. Y así pretenden gobernar. No quieren que uno sea crítico, pero esto ya da vergüenza ajena: improvisación total en salud, cero respuestas en seguridad y el bolsillo de las familias cada vez más golpeado, mientras la única urgencia fue bajarle los impuestos a los más grandes. Chile y nuestra región necesitan seriedad, no errores de principiante. Porque lo que está en juego no es un cargo… es la vida de las personas".

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