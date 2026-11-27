Este viernes 27 de noviembre de 2026, en el Club de Yates de Algarrobo, representantes de 15 comunas de la costa continental de la región de Valparaíso firmaron la Declaración de Voluntad y Compromiso Conjunto “Alianza por la Costa”. La iniciativa reúne territorialmente a los municipios por bahías y forma parte de una convocatoria que consideró a las 17 comunas costeras de la región, incluidas Juan Fernández y Rapa Nui. El acuerdo busca fortalecer el diálogo, el intercambio de experiencias y el ordenamiento territorial, además de avanzar hacia una Ley de Costas que permita enfrentar problemáticas como la presión inmobiliaria, la contaminación, la degradación de los ecosistemas, las marejadas, la erosión de playas y el cambio climático.

La firma tuvo lugar en el marco del Primer Encuentro Regional de Municipios Costeros de Valparaíso, correspondiente a la segunda jornada del Seminario Internacional «Gestión integrada de las costas y bahías azules en Chile». La instancia, impulsada por el Centro UC Observatorio de la Costa y el Instituto Milenio SECOS, comenzó el jueves 26 en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y contó con la participación de expositores de España, California, Ecuador y Brasil. La iniciativa es promovida por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González; y la directora del Centro UC Observatorio de la Costa, Dra. Carolina Martínez.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, destacó el carácter inédito de este acuerdo entre municipios costeros y enfatizó la importancia del rol del Estado y el Parlamento en la generación de instrumentos legales que permitan resguardar el litoral. “La alianza por la costa es inédita. Somos un país oceánico y es primera vez que hay una alianza de municipios costeros que toman la decisión de proteger el océano”.

Asimismo, la autoridad regional subrayó que la protección del borde costero debe considerar tanto el aporte de la comunidad científica como la participación de las comunidades que habitan estos territorios. “Tenemos al Observatorio de la Costa de la UC, donde hay una comunidad científica que ha trabajado por largos años para colocar en la opinión pública la necesidad de proteger un ecosistema altamente fragilizado”.

Por su parte, la directora del Centro UC Observatorio de la Costa, Dra. Carolina Martínez, explicó que contar con una Ley de Costas también permitiría fortalecer el desarrollo económico sostenible, especialmente de actividades vinculadas al patrimonio natural, como el turismo, cuya continuidad depende de la conservación de los ecosistemas costeros. “Una ley promueve más actividad económica sostenible. De hecho, sin playas no tendremos capital natural para sostener estas actividades”.

La investigadora también advirtió que, a diferencia de otros países que cuentan con décadas de experiencia en legislación y gestión costera, Chile aún carece de una normativa integral en esta materia. Por ello, llamó a posicionar la protección del litoral como una prioridad dentro de las políticas públicas del país. “Este es un tema que va más allá del color político, es un ámbito de política pública, que debe ser priorizado por el Estado y el Parlamento”.

Desde el ámbito municipal, el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, relevó la urgencia de que los gobiernos locales articulen sus demandas y cuenten con mayores atribuciones y herramientas para proteger el territorio, la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes. “Estamos llegando tarde. Necesitamos una ley de costa para proteger a nuestros habitantes y población. Nos faltan herramientas para cumplir la ley y que no se siga construyendo en laderas, en territorios marítimos”.

En tanto, la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, puso énfasis en la responsabilidad que tienen los municipios frente a los efectos del cambio climático y en la necesidad de coordinar esfuerzos entre las autoridades para proteger el litoral y enfrentar de manera conjunta las distintas situaciones de emergencia. “Sin autoridades que trabajen unidas para proteger las costas, es muy difícil avanzar”.

Finalmente, la Dra. Carolina Martínez destacó la proyección de esta iniciativa y manifestó su expectativa de que el acuerdo motive la incorporación de más municipios de la región, además de convertirse en un referente para otras zonas costeras del país.

“Este hito es histórico y esperamos motivar a los otros municipios costeros de la región para sumar fuerzas y aunar capacidades para afrontar los cambios que la costa está teniendo. Esperamos se replique en otras costas del país”.

Con esta alianza, los municipios, los gobiernos regionales y la comunidad científica buscan consolidar un trabajo coordinado que trascienda los límites administrativos, permita generar respuestas compartidas frente a las amenazas que afectan al litoral y contribuya a proteger los ecosistemas y el patrimonio natural del que dependen las comunidades y economías locales. Un esfuerzo que busca proyectarse más allá de la Región de Valparaíso y extenderse a otras zonas costeras de Chile.

PURANOTICIA