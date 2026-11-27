A contrarreloj se desarrolla la discusión presupuestaria en la Municipalidad de Quilpué para definir el futuro laboral de 186 trabajadores a contrata, en medio de las marcadas diferencias entre la administración de la alcaldesa Carolina Corti y un grupo de seis concejales, respecto de los recursos que deben destinarse para financiar la renovación de estos funcionarios. El escenario se mantiene en una alta incertidumbre, considerando que este lunes 30 de noviembre se cumple el plazo fatal para que el Municipio determine qué trabajadores continuarán desempeñándose en diciembre.

En medio de este escenario, y luego del trabajo realizado en la Comisión de Presupuesto y Finanzas del Concejo Municipal de la Ciudad del Sol, además de reuniones sostenidas con la Contraloría General de la República, los concejales Francisco Villegas, Marco Aguirre, Mónica Neira, Renzo Aranda, Paula Castro y Laura González dieron a conocer una propuesta que contempla destinar un total de 166 millones de pesos ($166.000.000) para asegurar la continuidad laboral de los funcionarios.

A través de una declaración conjunta, los seis ediles señalaron que "hemos acordado entregar $166 millones, asegurando una disponibilidad presupuestaria de al menos $227 millones para garantizar la renovación del personal a contrata".

Según explicaron, esta entrega excepcional de recursos se ampara en el artículo 74 de la Ley N° 21.526 y se fundamenta en el criterio de reconocimiento a la antigüedad laboral. Asimismo, también se refirieron a la reunión sostenida en Santiago con la jefa de la División de Municipalidades de la Contraloría General de la República, instancia que –precisaron mediante un comunicado– tuvo un carácter orientador y no vinculante.

Acerca de la cita con la funcionaria del órgano fiscalizador del Estado afirmaron que "nos reafirma que el acuerdo adoptado en la Comisión de Presupuesto cuenta con plena justificación" y que "esta medida forma parte de las diversas gestiones impulsadas por este grupo de seis concejales para superar la actual crisis".

Finalmente, Villegas, Aguirre, Neira, Aranda, Castro y González plantearon que "nuestro objetivo es entregar certezas dentro del marco jurídico y resguardar la continuidad laboral de la mayor cantidad posible de funcionarios, que hoy se encuentran en la incertidumbre debido a la gestión de la administración municipal".

CONTRALORÍA ACLARA CÁLCULO

En un dictamen, la Contraloría General de la República aclaró que el límite legal del gasto en personal a contrata de la Municipalidad de Quilpué debe calcularse considerando el presupuesto asignado anualmente a las remuneraciones de la planta municipal, sin descontar los recursos correspondientes a cargos vacantes. De esta manera, el organismo precisó que el gasto en contratas no puede superar el 40% de ese monto, tomando como referencia el presupuesto aprobado para 2026.

El pronunciamiento también establece que corresponde a la Municipalidad de Quilpué determinar si el gasto en personal a contrata –incluido el que se genere por una eventual modificación presupuestaria– excede ese límite. Además, precisa que el artículo 74 de la Ley N° 21.526 permite superar el porcentaje únicamente para cubrir el mayor gasto derivado del traspaso de trabajadores desde honorarios a contrata, mientras esas personas permanezcan en sus cargos. Las nuevas contrataciones, en cambio, deben ajustarse al límite legal vigente.

Respecto de la responsabilidad que contempla el artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Contraloría aclaró que esta se relaciona con la existencia de un déficit presupuestario y no con el solo incumplimiento del límite de gasto en personal a contrata. Para que se configure, deben concurrir tres condiciones: que la unidad de Control haya representado formalmente un déficit al Concejo, que este no adopte las rectificaciones correspondientes y que la ejecución presupuestaria anual arroje un déficit al 31 de diciembre. El dictamen agrega que la sola aprobación de una modificación presupuestaria financiada no configura esa responsabilidad solidaria.

INCERTIDUMBRE A TOPE

Sin embargo, pese al acuerdo de los seis ediles, todavía existen importantes interrogantes respecto a lo que ocurrirá en la próxima sesión del Concejo Municipal. Esto, porque la propuesta de los concejales de la Ciudad del Sol no coincide con la modificación presupuestaria que ha impulsado la administración de la alcaldesa Carolina Corti, que buscaría insistir en una alternativa de $260 millones.

Uno de los principales puntos de preocupación es que el lunes 30 de noviembre corresponde al último día para que el Municipio informe qué trabajadores serán renovados y cuáles no continuarán prestando servicios durante diciembre. No obstante, los concejales que han rechazado las modificaciones presupuestarias presentadas por la administración municipal adelantaron a Puranoticia.cl que la votación se realizaría finalmente el martes 1 de diciembre, es decir, una vez vencido el plazo.

Consultado por este escenario, el concejal Renzo Aranda explicó que "yo también tengo dudas, pero lo que hemos intentado despejar es que el Concejo va a ser el martes. Ya estaríamos en diciembre, pero ya eso es responsabilidad de la alcaldesa el buscar concejos, pero en vez de hacerlo el lunes 30 lo quiere hacer el martes 1 de diciembre".

Respecto de los motivos que tendría la administración municipal para trasladar la votación, el edil de la Democracia Cristiana sostuvo que "entiendo que es el cálculo que hace respecto de los cinco días hábiles. Hay una discusión que si ella lo mandó el lunes pasado, debería ser el martes siguiente y no el lunes. Entonces hay un tema con el conteo de los días hábiles. Algunas personas dicen que el día hábil comienza el mismo día y otras dicen que empieza el día siguiente. Entonces si fue presentado el lunes, el martes es el primer día y el martes siguiente serían los cinco días hábiles".

En cuanto a las consecuencias que podría tener el retraso de la sesión para los funcionarios, Aranda advirtió que "el lunes 30 de noviembre es el último día para que el Municipio informe a quién necesita para renovar y a los que no necesita renovar no van a ser necesarios sus servicios durante el mes de diciembre".

Vale indicar que Puranoticia.cl consultó a la encargada de Comunicaciones de la Municipalidad de Quilpué respecto de la fecha en que se desarrollará la votación y también solicitó una declaración de la alcaldesa Carolina Corti para conocer la postura de la administración frente a la propuesta de los seis concejales. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta a ninguna de las solicitudes expresadas.

VOTACIÓN

Ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá la próxima semana, Aranda manifestó que el grupo de concejales que respalda la propuesta de $166 millones cuenta con los votos necesarios para aprobarla, mientras que la alternativa que impulsaría la alcaldesa no tendría respaldo suficiente.

"El acuerdo de los $166 millones, que es el acuerdo nuestro, tiene seis votos para aprobar. En cambio, el acuerdo de la alcaldesa, de los $260 millones, solo tiene tres votos. Entiendo que el lunes habrá comisión y van a presentar antecedentes adicionales, ante lo cual nosotros ya estamos sobrepasados con tantos antecedentes y no queremos más antecedentes. Vamos a escuchar qué necesitan, pero nosotros no nos deberíamos mover de los $166 millones", señaló.

El concejal DC agregó que, una vez finalizada la comisión programada para el lunes, los ediles evaluarán cómo la alcaldesa presenta la modificación presupuestaria, aunque advirtió que "hasta hoy, entiendo que la alcaldesa presentará la modificación tal como la ha llevado adelante, con $260 millones. A lo mejor recula y el lunes presenta la modificación por $166 millones, que es la que tiene mayor acuerdo".

Finalmente, reiteró que "teníamos programado el Concejo para el lunes 30, pero nos enteramos por conversaciones de pasillo que será finalmente el martes 1. Y todavía no sabemos si lo que va en tabla serán los $260 millones o los $166 millones".

Así, mientras los seis concejales aseguran contar con los votos para respaldar su propuesta, el futuro de los 186 trabajadores a contrata de la casa edilicia continúa sin una definición. La principal preocupación es que la decisión del Concejo Municipal de la Ciudad del Sol podría producirse después del plazo que tiene la administración de Carolina Corti para informar las renovaciones, dejando a los funcionarios expuestos a eventuales desvinculaciones antes de que exista un acuerdo definitivo.

PURANOTICIA